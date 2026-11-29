Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

В певною регулярністю в Україні переглядають соціальні стандарти, зокрема мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Ці показники впливають на розрахунок багатьох виплат, штрафів, податкових ставок тощо. Наприклад, від МЗП залежать стягнення з роботодавців за порушення трудового законодавства, а від ПМ — нижня межа пенсійного забезпечення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з прожитковим мінімумом у грудні 2026 року.

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Прожитковий мінімум для українців у грудні

Необхідно орієнтуватися на закон "Про державний бюджет на 2026 рік", у якому закладені показники прожиткових мінімумів для різних соціальних і демографічних груп населення. До кінця поточного року змінювати соціальні стандарти в Україні не планують. Виходить, розміри ПМ перебуватимуть на такому рівні:

для однієї людини — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Прожитковий мінімум потрібен для відображення вартісної величини базового набору товарів і послуг, якими закривають основні потреби людини. Але нинішні розміри дуже далекі від реальної ситуації в Україні. За оцінками, справедливий ПМ повинен доходити до 12 000 грн.

Окрім деяких ставок фінансових зобов’язань для ФОП, прожитковий мінімум впливає на податкову соціальну пільгу і суму заробітної плати, що дає на неї право, а також на неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги і підтримки на поховання за рахунок роботодавця.

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Що буде з прожитковим мінімумом у 2027 році

Згідно з проєктом закону № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік", який народні депутати ухвалили в першому читанні, з 1 січня розміри ПМ для різних груп населення підвищать. Показники визначили з урахуванням інфляційних темпів у 2026 році:

для однієї людини — 3 559 грн;

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 878 грн.

Також пропонується встановити окремий ПМ для працездатних осіб (на рівні 2 331 грн), який застосовується для визначення посадових окладів прокурорів і працівників інших державних органів, фінансове забезпечення яких регулюють спеціальними законами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з педагогів підвищать посадові оклади з 1 січня 2027 року. На 10% планують переглянути виплати вчителям найнижчої кваліфікаційної категорії, науково-педагогічним працівникам і навчально-допоміжному персоналу закладів освіти.

Також ми писали, що буде з податковими ставками для ФОП у 2027 році. На розміри ЄСВ, військового збору та єдиного податку впливає мінімальна зарплата і прожитковий мінімумів. Оскільки соціальні стандарти переглянуть з 1 січня, фінансові зобов’язанні підприємців теж зміняться.