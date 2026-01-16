Налоговые проверки в 2026 году — какие документы надо обязательно собрать ФЛП

Налоговые документы. Фото: Pexels

Государственная налоговая служба обнародовала план-график проверок на 2026 год. Документ содержит наименование почти 4,6 тыс. субъектов хозяйствования. Возникает вопрос, как подготовиться к визиту контролирующего органа и какие документы собрать во избежание проблем.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Какие документы подготовить для ГНС

Непосредственно план-график касается только плановых документальных проверок, однако существуют другие виды мониторинга. Например, камеральные (автоматическая сверка поданных деклараций без выезда инспекторов), фактические (проверки в месте ведения предпринимательской деятельности) и внеплановые (если обнаружили нарушения или поступили жалобы на бизнес).

Чтобы подготовиться к визиту контролирующего органа, необходимо заранее собрать полный пакет документов. Не факт, что каждая бумажка понадобится, однако лучше иметь подтверждение деятельности, чем объяснять налоговикам, почему нет той или иной справки.

Рекомендуется собрать:

декларации за те периоды, что подпадают под проверку;

банковские выписки со всех предпринимательских счетов;

первичные документы (договоры с контрагентами, накладные на товар, акты выполненных работ, инвойсы и т.д.);

фискальные чеки;

Z-отчеты (итоговые документы, которые формируются на кассовом аппарате в конце смены);

платежки об уплате единого социального взноса;

справки о льготах (при наличии);

справку ОК-5 (для женщин в декрете);

справку с места работы (если параллельно работаете по найму);

трудовые документы при наличии наемных сотрудников (договоры, табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости).

В зависимости от индивидуальных обстоятельств перечень документов может варьироваться. Потому что не все ФЛП ведут деятельность с использованием наемного труда или регистратора расчетных операций. Поэтому необходимо формировать пакет, исходя из собственной ситуации.

Сроки налоговой давности

Законодательство установило срок, за который контролирующий орган может проверять бизнесы — 3 года (1095 дней). Однако существуют нюансы, из-за которых период могут продлить. Например, произошла "заморозка" срока давности во время пандемии коронавирусной инфекции — с 18 марта 2020 года по 31 июля 2023-го.

Также для ФЛП 1-2 группы применили дополнительную остановку с 1 декабря 2023-го по 1 декабря 2024 года. Это означает, что ГНС может проверить деятельность предпринимателей, начиная примерно с 2018-2019 гг. А мониторинг ФЛП 3 группы допускается за 2019-2025 гг.

Напомним, в январе 2026 года ФЛП должны подать годовую декларацию. Однако можно выполнить это обязательство позже, ведь крайняя дата для представителей 1 и 2 группы — 1 марта, 3 группы — 9 февраля.

Также мы писали, что предпринимателям на едином налоге запретили заниматься охранной деятельностью с 2026 года. Нужно отказаться от КВЭД или перейти на общую систему налогообложения.