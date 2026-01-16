Податкові перевірки у 2026 році — які документи треба обов’язково зібрати ФОП

Податкові документи. Фото: Pexels

Державна податкова служба оприлюднила план-графік перевірок на 2026 рік. Документ містить найменування майже 4,6 тис. суб’єктів господарювання. Постає питання, як підготуватися до візиту контролюючого органу та які документи зібрати для уникнення проблем.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Які документи підготувати для ДПС

Безпосередньо план-графік стосується лише планових документальних перевірок, однак існують інші види моніторингу. Наприклад, камеральні (автоматична звірка поданих декларацій без виїзду інспекторів), фактичні (перевірки в місці ведення підприємницької діяльності) та позапланові (якщо виявили порушення чи надійшли скарги на бізнес).

Аби підготуватися до візиту контролюючого органу, необхідно заздалегідь зібрати повний пакет документів. Не факт, що кожен папірець знадобиться, проте краще мати підтвердження діяльності, ніж пояснювати податківцям, чому немає тієї чи іншої довідки.

Рекомендується зібрати:

декларації за ті періоди, що підпадають від перевірку;

банківські виписки з усіх підприємницьких рахунків;

первинні документи (договори з контрагентами, накладні на товар, акти виконаних робіт, інвойси тощо);

фіскальні чеки;

Z-звіти (підсумкові документи, які формуються на касовому апараті в кінці зміни);

платіжки про сплату єдиного соціального внеску;

довідки про пільги (за наявності);

довідку ОК-5 (для жінок у декреті);

довідку з місця роботи (якщо паралельно працюєте за наймом);

трудові документи за наявності найманих працівників (договори, табелі обліку робочого часу, зарплатні відомості).

Залежно від індивідуальних обставин перелік документів може варіюватися. Бо не всі ФОПи ведуть діяльність з використанням найманої праці чи реєстратора розрахункових операцій. Тому необхідно формувати пакет, виходячи з власної ситуації.

Строки податкової давності

Законодавство встановило термін, за який контролюючий орган може перевіряти бізнеси — 3 роки (1095 днів). Однак існують нюанси, через які період можуть подовжити. Наприклад, відбулося "замороження" строку давності під час пандемії коронавірусної інфекції — з 18 березня 2020 року по 31 липня 2023-го.

Також для ФОП 1-2 групи застосували додаткове зупинення з 1 грудня 2023-го по 1 грудня 2024 року. Це означає, що ДПС може перевірити діяльність підприємців, починаючи приблизно з 2018-2019 рр. А моніторинг ФОП 3 групи допускається за 2019-2025 рр.

Нагадаємо, у січні 2026 року ФОПи мають подати річну декларацію. Однак можна виконати це зобов’язання пізніше, адже крайня дата для представників 1 та 2 групи — 1 березня, 3 групи — 9 лютого.

Також ми писали, що підприємцям на єдиному податку заборонили займатися охоронною діяльністю з 2026 року. Потрібно відмовитися від КВЕДів або перейти на загальну систему оподаткування.