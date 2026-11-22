Люди в супермаркете. Фото: УНИАН

Таблички "Администрация ответственности не несет" возле камер хранения можно увидеть во многих украинских магазинах. Однако такая надпись сама по себе не освобождает администрацию от ответственности, если вещи, оставленные покупателем, пропали или были повреждены. Некоторые желают самостоятельно оставить вещи из-за уже купленных товаров в другом магазине. Однако согласно украинскому законодательству покупатель не обязан сдавать личные вещи в камеру хранения перед входом в торговый зал.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пункт 21 постановления № 833 Кабинета Министров Украины.

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Кто отвечает за вещи в камере хранения

Если покупатель добровольно оставил вещи в камере хранения и получил ключ от шкафчика, между ним и магазином возникают правоотношения по хранению имущества. Поэтому магазин не может просто переложить ответственность за сохранность имущества на посетителя с помощью предупреждающей таблички.

Законодательство также предусматривает ответственность магазина за утерю или повреждение вещи и обязанность возместить причиненный ущерб. Таким образом, если имущество пропало из камеры хранения, покупатель может потребовать компенсацию от магазина.

Что делать, если вещи пропали из камеры хранения

Если, вернувшись к камере хранения, вы обнаружили, что вещей нет, важно не медлить.

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Прежде всего необходимо:

немедленно сообщить администрации магазина об исчезновении имущества;

вызвать полицию и подать заявление о краже;

подробно перечислить все пропавшие вещи и, по возможности, указать их стоимость;

попросить администрацию сохранить записи с камер видеонаблюдения;

сохранить ключ или жетон от камеры хранения, а также чеки и другие доказательства стоимости вещей.

Если магазин отказывается добровольно компенсировать убытки, покупатель может обратиться в суд с иском о возмещении стоимости утраченного имущества.

При этом следует позаботиться о доказательствах. В частности, подтвердить, что вещи действительно были оставлены в камере хранения, а также оценить их примерную стоимость. В этом могут помочь чеки, фотографии, показания очевидцев и записи видеонаблюдения.

Стоит ли оставлять в камере хранения ценные вещи

Несмотря на ответственность магазина за принятое на хранение имущество, не стоит оставлять в камерах хранения документы, значительные суммы денег, ювелирные изделия и другие особо ценные вещи.

В случае кражи доказать, что именно эти предметы находились в камере хранения, может быть сложно. Поэтому ценности лучше держать при себе.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на что стоит обратить внимание в магазине во время Черной пятницы в 2026 году. Разговор с продавцами вроде "это единственная единица товара" может заставить клиента совершить необдуманную покупку. Поэтому не стоит поддаваться на такие провокации.

Также Новини.LIVE сообщали, какие товары продаются с ограничением в одном из украинских супермаркетов. По состоянию на ноябрь 2026 года это такие товары, как уксус, масло, макароны, крупы, соль, мука и сахар. Даже при онлайн-заказе нельзя заказать больше.