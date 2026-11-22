Люди в супермаркеті. Фото: УНІАН

Таблички "Адміністрація відповідальності не несе" біля камер схову можна побачити в багатьох українських магазинах. Однак такий напис сам по собі не звільняє адміністрацію від відповідальності, якщо залишені покупцем речі зникли або були пошкоджені. Дехто бажає самостійно залишити речі через вже куплені товари в іншому магазині. Проте за українським законодавством, покупець не зобов’язаний здавати особисті речі до камери схову перед входом у торговельну залу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пункт 21 постанови № 833 Кабінету Міністрів України.

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Хто відповідає за речі в камері схову

Якщо покупець добровільно залишив речі в камері схову та отримав ключ від шафки, між ним і магазином виникають правовідносини зі зберігання майна. Тож магазин не може просто перекласти відповідальність за збереження майна на відвідувача за допомогою попереджувальної таблички.

Законодавство також передбачає відповідальність магазину за втрату або пошкодження речі та обов’язок відшкодувати завдані збитки. Отже, якщо майно зникло з камери схову, покупець може вимагати компенсацію від магазину.

Що робити, якщо речі зникли з камери схову

Якщо після повернення до комірки ви виявили, що речей немає, важливо не зволікати.

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Насамперед потрібно:

негайно повідомити адміністрацію магазину про зникнення майна;

викликати поліцію та подати заяву про крадіжку;

детально перелічити всі зниклі речі та, за можливості, вказати їхню вартість;

попросити адміністрацію зберегти записи з камер відеоспостереження;

зберегти ключ або жетон від комірки, а також чеки та інші докази вартості речей.

Якщо магазин відмовляється добровільно компенсувати збитки, покупець може звернутися до суду з позовом про відшкодування вартості втраченого майна.

Водночас варто подбати про докази. Зокрема, підтвердити, що речі справді були залишені в камері схову, а також оцінити приблизну їхню вартість. У цьому можуть допомогти чеки, фотографії, свідчення очевидців і записи відеоспостереження.

Чи варто залишати в камері схову цінні речі

Попри відповідальність магазину за прийняте на зберігання майно, не варто залишати в камерах схову документи, значні суми грошей, ювелірні вироби та інші особливо цінні речі.

У разі крадіжки довести, що саме ці предмети перебували в комірці, може бути складно. Тому цінності краще тримати при собі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на що варто звернути увагу в магазині під час Чорної пʼятниці у 2026 році. Розмова з продавцями на кшталт "це єдина позиція товару" може змусити клієнта здійснити необдуману покупку. Тому варто не вестись на такі провокації.

Також Новини.LIVE повідомляли, які товари продаються з обмеженням в одному з українських супермаркетів. Станом на листопад 2026 це такі товари як оцет, олія, макарони, крупи, сіль, борошно і цукор. Навіть при онлайн-замовленні не можна замовити більше.