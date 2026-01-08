Испорченная кредитная история — как вернуть доверие банков в 2026 году

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Кредитная история — это "финансовый паспорт" человека. В ней хранится информация обо всех кредитах: их суммы, даты оформления и погашения, наличие просрочек, реструктуризаций или судебных решений. Также в отчете фиксируются запросы банков и финансовых компаний по проверке платежеспособности клиента.

О том, на что влияет испорченная кредитная история и как ее исправить, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансист Богдан Яремчик.

Почему кредитная история человека может испортиться

По словам эксперта, даже незначительные задержки с оплатой могут остаться в кредитной истории. В будущем это может повлиять на решение банка, особенно если человек планирует оформить крупный кредит, например ипотеку.

Главная причина ухудшения кредитной репутации — несвоевременные платежи. Даже задержка на несколько дней уже считается нарушением условий договора. Если же просрочки повторяются или долг не погашается вообще, кредитный рейтинг резко падает. Также негативно влияют:

большое количество кредитов одновременно;

частые заявки на займы за короткое время;

судебные споры с банками или коллекторами;

невыплаты по кредитным картам и микрокредитам.

Как исправить испорченную кредитную историю

"В случае ошибок в кредитном отчете — например, если кредит отображается как непогашенный, хотя он был оплачен — клиент имеет право обратиться в бюро кредитных историй или к кредитору для исправления информации. И, соответственно, потом такая ошибка исчезнет и из кредитной истории", — рассказал Богдан Яремчик.

Он также добавил, что полностью удалить правдивые негативные записи из кредитной истории невозможно. Однако ее можно постепенно улучшить. Для этого эксперты советуют брать небольшие кредиты, вовремя их погашать и ответственно пользоваться кредитными картами.

