Зіпсована кредитна історія — як повернути довіру банків у 2026 році

Кредитна історія — це "фінансовий паспорт" людини. У ній зберігається інформація про всі кредити: їхні суми, дати оформлення та погашення, наявність прострочень, реструктуризацій або судових рішень. Також у звіті фіксуються запити банків і фінансових компаній щодо перевірки платоспроможності клієнта.

Про те, на що впливає зіпсована кредитна історія та як її виправити, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансист Богдан Яремчик.

Чому кредитна історія людини може зіпсуватись

За словами експерта, навіть незначні затримки з оплатою можуть залишитися в кредитній історії. У майбутньому це може вплинути на рішення банку, особливо якщо людина планує оформити великий кредит, наприклад іпотеку.

Головна причина погіршення кредитної репутації — несвоєчасні платежі. Навіть затримка на кілька днів уже вважається порушенням умов договору. Якщо ж прострочення повторюються або борг не погашається взагалі, кредитний рейтинг різко падає. Також негативно впливають:

велика кількість кредитів одночасно;

часті заявки на позики за короткий час;

судові спори з банками або колекторами;

невиплати за кредитними картками та мікрокредитами.

Як виправити зіпсовану кредитну історію

"У разі помилок у кредитному звіті — наприклад, якщо кредит відображається як непогашений, хоча він був сплачений — клієнт має право звернутися до бюро кредитних історій або кредитора для виправлення інформації. І, відповідно, потім така помилка зникне і з кредитної історії", — розповів Богдан Яремчик.

Він також додав, що повністю видалити правдиві негативні записи з кредитної історії неможливо. Однак її можна поступово покращити. Для цього експерти радять брати невеликі кредити, вчасно їх погашати та відповідально користуватися кредитними картками.

