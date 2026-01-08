Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зіпсована кредитна історія — як “відбілити” свою репутацію

Зіпсована кредитна історія — як “відбілити” свою репутацію

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 16:05
Зіпсована кредитна історія — як повернути довіру банків у 2026 році
Гаманець без грошей. Фото: Pexels

Кредитна історія — це "фінансовий паспорт" людини. У ній зберігається інформація про всі кредити: їхні суми, дати оформлення та погашення, наявність прострочень, реструктуризацій або судових рішень. Також у звіті фіксуються запити банків і фінансових компаній щодо перевірки платоспроможності клієнта.

Про те, на що впливає зіпсована кредитна історія та як її виправити, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансист Богдан Яремчик.

Реклама
Читайте також:

Чому кредитна історія людини може зіпсуватись

За словами експерта, навіть незначні затримки з оплатою можуть залишитися в кредитній історії. У майбутньому це може вплинути на рішення банку, особливо якщо людина планує оформити великий кредит, наприклад іпотеку.

Головна причина погіршення кредитної репутації — несвоєчасні платежі. Навіть затримка на кілька днів уже вважається порушенням умов договору. Якщо ж прострочення повторюються або борг не погашається взагалі, кредитний рейтинг різко падає. Також негативно впливають:

  • велика кількість кредитів одночасно;
  • часті заявки на позики за короткий час;
  • судові спори з банками або колекторами;
  • невиплати за кредитними картками та мікрокредитами.

Як виправити зіпсовану кредитну історію

"У разі помилок у кредитному звіті — наприклад, якщо кредит відображається як непогашений, хоча він був сплачений — клієнт має право звернутися до бюро кредитних історій або кредитора для виправлення інформації. І, відповідно, потім така помилка зникне і з кредитної історії", — розповів Богдан Яремчик.

Він також додав, що повністю видалити правдиві негативні записи з кредитної історії неможливо. Однак її можна поступово покращити. Для цього експерти радять брати невеликі кредити, вчасно їх погашати та відповідально користуватися кредитними картками.

Раніше ми писали, що кредитна історія показує, наскільки відповідально людина ставиться до грошей. Від неї залежить можливість отримати позику, кредитну картку, іпотеку чи оформити покупку в розстрочку.

Також ми розповідали, що споживчі кредити стали звичною частиною життя багатьох українців. Їх беруть для придбання побутової техніки, оплати медичних і побутових послуг, ремонту житла або вирішення тимчасових фінансових проблем.

кредити банки фінанси мікрокредити фінансова грамотність
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації