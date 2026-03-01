Плата за содержание дома — может ли управляющая компания "придумывать" новые тарифы без ведома жильцов

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с произволом управляющих компаний. В таких ситуациях возникают логичные вопросы: могут ли такие организации самостоятельно поднимать тарифы на обслуживание придомовой территории и обязаны ли они показывать, на что тратят деньги жильцов.

О том, может ли управляющая компания в одностороннем порядке поднимать тарифы для жильцов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Реклама

Читайте также:

Может ли управляющая компания поднимать тарифы для жильцов без их ведома

Согласно действующему законодательству, компания не имеет права менять тариф без согласия жильцов, если договор этого не предусматривает. Тариф и перечень услуг определяются договором между совладельцами или ОСМД и управляющей компанией.

Даже если договор позволяет пересмотр тарифа, компания должна заблаговременно уведомить жильцов и объяснить причину повышения. Например, из-за:

роста минимальной зарплаты;

повышения тарифов на электроэнергию;

увеличения расходов на ремонтные работы и тому подобное.

Закон обязывает компании сообщать об изменениях цен на жилищно-коммунальные услуги заранее — обычно за 15 дней до введения нового тарифа.

"В случае принятия уполномоченным органом решения об изменении цен/тарифов на коммунальные услуги исполнитель в срок, не превышающий 15 дней с даты введения их в действие, сообщает об этом потребителям со ссылкой на решение соответствующих органов", — отмечается в 10 статье закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Информацию можно предоставить письменно, через объявления, на официальном сайте или в личных кабинетах. Повышение тарифа без предупреждения или задним числом нарушает права потребителей.

Должна ли управляющая компания отчитываться о расходах перед жильцами

Что касается финансовой отчетности, управляющая компания обязана предоставлять сведения об использованных средствах. Жильцы имеют право получить подробную информацию о:

выполненных работах;

расходах на каждую услугу;

общие и фактические суммы расходов;

остатке или перерасходе средств.

Согласно 8 статье закона "О жилищно-коммунальных услугах", отчетность обычно предоставляется минимум раз в год, но по запросу совладельцев или в соответствии с договором может быть подготовлена за любой период. Отказ предоставлять документы или предоставление только общей информации без подтверждающих документов является нарушением закона.

Что делать, если управляющая компания нарушает правила

Если компания повышает тариф без уведомления или отказывается предоставлять отчеты, жильцы могут:

обжаловать действия компании в судебном порядке;

требовать письменное обоснование и расчеты;

инициировать смену управляющей компании или расторжение договора;

подать жалобу в органы местного самоуправления или Госпродпотребслужбу.

В целом любое повышение тарифа без прозрачной процедуры или отказ в отчетности является нарушением прав совладельцев и может иметь юридические последствия для компании.

Ранее мы писали, что в Украине могут повысить цены на все коммунальные услуги — электроэнергию, газ, отопление и горячую воду. Это прописано в договоренностях с Международным валютным фондом. Но введение рыночных тарифов для людей, вероятно, отложат до завершения полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, что многие украинцы жалуются на большие суммы в платежках. Хотя тариф на свет не менялся, расходы в январе часто выросли из-за долгих отключений и блэкаутов. Высокие счета удивляют и обычных людей, и бизнес.