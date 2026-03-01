Плата за утримання будинку — чи може управляюча компанія "вигадувати" нові тарифи без відома мешканців

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Жителі багатоквартирних будинків часто стикаються зі свавіллям управляючих компаній. У таких ситуаціях виникають логічні запитання: чи можуть такі організації самостійно підіймати тарифи на обслуговування прибудинкової території та чи зобов’язані вони показувати, на що витрачають гроші мешканців.

Про те, чи може управляюча компанія в односторонньому порядку підіймати тарифи для мешканців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Чи може управляюча компанія підіймати тарифи для мешканців без їх відома

Згідно з чинним законодавством, компанія не має права змінювати тариф без згоди мешканців, якщо договір цього не передбачає. Тариф і перелік послуг визначаються договором між співвласниками або ОСББ та управляючою компанією.

Навіть якщо договір дозволяє перегляд тарифу, компанія повинна завчасно повідомити мешканців і пояснити причину підвищення. Наприклад, через:

зростання мінімальної зарплати;

підвищення тарифів на електроенергію;

збільшення витрат на ремонтні роботи тощо.

Закон зобов’язує компанії повідомляти про зміни цін на житлово-комунальні послуги заздалегідь — зазвичай за 15 днів до введення нового тарифу.

"У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів", — зазначається у 10 статті закону "Про житлово-комунальні послуги".

Інформацію можна надати письмово, через оголошення, на офіційному сайті або в особистих кабінетах. Підвищення тарифу без попередження або заднім числом порушує права споживачів.

Чи повинна управляюча компанія звітувати про витрати перед мешканцями

Що стосується фінансової звітності, управляюча компанія зобов’язана надавати відомості про використані кошти. Мешканці мають право отримати детальну інформацію про:

виконані роботи;

витрати на кожну послугу;

загальні та фактичні суми витрат;

залишок або перевитрати коштів.

Згідно з 8 статтею закону "Про житлово-комунальні послуги", звітність зазвичай надається щонайменше раз на рік, але за запитом співвласників або відповідно до договору може бути підготовлена за будь-який період. Відмова надавати документи або надання лише загальної інформації без підтверджуючих документів є порушенням закону.

Що робити, якщо управляюча компані порушує правила

Якщо компанія підвищує тариф без повідомлення або відмовляється надавати звіти, мешканці можуть:

оскаржити дії компанії у судовому порядку;

вимагати письмове обґрунтування та розрахунки;

ініціювати зміну управляючої компанії або розірвання договору;

подати скаргу до органів місцевого самоврядування або Держпродспоживслужби.

Загалом будь-яке підвищення тарифу без прозорої процедури або відмова у звітності є порушенням прав співвласників і може мати юридичні наслідки для компанії.

Раніше ми писали, що в Україні можуть підвищити ціни на всі комунальні послуги — електроенергію, газ, опалення та гарячу воду. Це прописано в домовленостях із Міжнародним валютним фондом. Але запровадження ринкових тарифів для людей, ймовірно, відкладуть до завершення повномасштабної війни.

Також ми розповідали, що багато українців скаржаться на великі суми в платіжках. Хоч тариф на світло не змінювався, витрати у січні часто зросли через довгі відключення та блекаути. Високі рахунки дивують і звичайних людей, і бізнес.