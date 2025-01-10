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Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами

10 января 2025 19:05
Елизавета Супивская - редактор
Купить красную икру в Instagram – как продавцы нарушают закон
Бутерброды с икрой. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцам предлагают много вариантов бюджетной красной икры в Instagram. Если хочется полакомиться деликатесом, но нет денег на настоящий продукт, можно купить качественную имитацию. Правда, за дешевыми ценами часто скрываются нарушения прав потребителей, что удалось проверить на собственном опыте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие проблемы стоят за низкими ценами на икру из Instagram.

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Выдача фискального чека

Мы купили несколько позиций бюджетной икры в трех онлайн-магазинах, представленных страницами в социальной сети Instagram. Проверив качество, выяснили, что все товары — имитация, однако качественная (не из желатина или неизвестных ингредиентов). Клиенты получают хороший заменитель дорогого деликатеса, а поставщики зарабатывают, поэтому все в выигрыше.

Но существуют скрытые проблемы такой деятельности, которые часто остаются незамеченными. Ведь обычно покупатели не обращают внимание на законность ведения бизнеса, наличие документов на продовольственные товары, обеспечение чеком и другие важные нюансы.

Все три магазина в Instagram, которые мы проверили, нарушили украинское законодательство относительно ведения предпринимательской деятельности и защиты прав потребителей. Во-первых, мы не получили фискальный документ, который бы подтвердил факт покупки.

По словам юриста Анастасии Добежи, продавцы должны выдавать клиентам расчетный документ установленной формы, где указана дата операции и название товара.

  • Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами - фото 1
    Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами - фото 2
    Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами - фото 3
    Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE
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Даже при отсутствии регистратора расчетных операций (РРО), что разрешено законом в случае принятия платежей через реквизиты IBAN, предприниматель все равно обязан позаботиться о выдаче любого другого документа (бумажного или электронного) по требованию потребителя. Это может быть накладная, квитанция и т.п.

Регистрация ФЛП и информация о продукте

Второе нарушение касается официальной регистрации бизнеса. Двое продавцов предоставили для оплаты товара реквизиты IBAN, что свидетельствует о наличии ФЛП. То есть деятельность легальна, а предприниматели платят налоги в государственный бюджет. Но с третьим магазином пришлось рассчитываться на обычную банковскую карточку. Это говорит о неофициальном ведении бизнеса.

Еще одно серьезное нарушение прав потребителей — отсутствие информации о товаре на этикетках. И даже отсутствие самих этикеток. Хотя по закону потребитель должен получать продукт с текстовыми сведениями о его названии, составе, весе, сроке годности, производителе и др.

В переписке на прямой вопрос, кто производит или поставляет икру, продавцы отказались давать ответ.

  • Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами - фото 4
    Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами - фото 5
    Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Икра из Instagram — какие проблемы скрываются за низкими ценами - фото 6
    Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE
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"Особенно важно указать ингредиенты и примеси, которые содержит этот товар. Плюс на этикетке должна быть дата производства, конечные сроки реализации, сведения о действиях по истечении срока и возможные последствия несоблюдения рекомендаций", — констатировала Анастасия Добежа.

Одну икру мы получили без каких-либо опознавательных данных, вторую — с логотипом и названием на этикетке, третью — с печатным фраером, где размещена вся необходимая информация, включая состав. Поэтому только один продавец прошел проверку, удовлетворив требования по ведению предпринимательской деятельности.

Напомним, настоящая красная и черная икра стоит недешево. Продукт добывается из различных видов лососевых рыб, в частности горбуши, кеты, форели и тому подобное. В Сильпо стоимость икры кеты начинается от 489 грн за небольшую баночку весом 100 граммов.

Также мы писали, что украинцы могут немало экономить на приготовлении праздничных блюд. Достаточно заменить дорогие деликатесы, такие как икра и красная рыба, импортный сыр, экзотические фрукты и тому подобное. Их легко имитировать в рецептах и достигать хорошего вкусового результата.

товары Instagram нарушения красная икра черная икра

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