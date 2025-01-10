Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами arrow

Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами

10 січня 2025 19:05
Єлизавета Супівська - редактор
Купити червону ікру в Instagram – як продавці порушують закон
Бутерброди з ікрою. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям пропонують багато варіантів бюджетної червоної ікри в Instagram. Якщо хочеться поласувати делікатесом, але немає грошей на справжній продукт, можна купити якісну імітацію. Щоправда, за дешевими цінами часто ховаються порушення прав споживачів, що вдалося перевірити на власному досвіді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які проблеми стоять за низькими цінами на ікру з Instagram.

Читайте також:

Видача фіскального чека

Ми купили кілька позицій бюджетної ікри у трьох онлайн-магазинах, представлених сторінками у соціальній мережі Instagram. Перевіривши якість, з’ясували, що всі товари — імітація, проте якісна (не з желатину чи невідомих інгредієнтів). Клієнти отримують хороший замінник дорогого делікатесу, а постачальники заробляють, тож всі у виграші.

Але існують приховані проблеми такої діяльності, які часто залишаються непоміченими. Бо зазвичай покупці не звертають увагу на законність ведення бізнесу, наявність документів на продовольчі товари, забезпечення чеком та інші важливі нюанси.

Всі три магазини в Instagram, які ми перевірили, порушили українське законодавство щодо ведення підприємницької діяльності та захисту прав споживачів. По-перше, ми не отримали фіскальний документ, який би підтвердив факт купівлі.

За словами юристки Анастасії Добежі, продавці повинні видавати клієнтам розрахунковий документ встановленої форми, де вказана дата операції та назва товару.

  • Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами - фото 1
    Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами - фото 2
    Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами - фото 3
    Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE
1 / 3

Навіть за відсутності реєстратора розрахункових операцій (РРО), що дозволено законом у разі прийняття платежів через реквізити IBAN, підприємець все одно зобов’язаний потурбуватися про видачу будь-якого іншого документу (паперового чи електронного) за вимогою споживача. Це може бути накладна, квитанція тощо.

Реєстрація ФОП та інформація про продукт

Друге порушення стосується офіційної реєстрації бізнесу. Двоє продавців надали для оплати товару реквізити IBAN, що свідчить про наявність ФОП. Тобто діяльність легальна, а підприємці сплачують податки в державний бюджет. Але з третім магазином довелося розраховуватися на звичайну банківську картку. Це говорить про неофіційне ведення бізнесу.

Ще одне серйозне порушення прав споживачів — відсутність інформації про товар на етикетках. І навіть відсутність самих етикеток. Хоча за законом споживач має отримувати продукт із текстовими відомостями про його назву, склад, вагу, термін придатності, виробника та ін.

В листуванні на пряме запитання, хто виготовляє чи постачає ікру, продавці відмовилися давати відповідь.

  • Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами - фото 4
    Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами - фото 5
    Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE
  • Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами - фото 6
    Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE
1 / 3

"Особливо важливо вказати інгредієнти і домішки, які містить цей товар. Плюс на етикетці повинна бути дата виробництва, кінцеві терміни реалізації, відомості про дії після закінчення строку і можливі наслідки недотримання рекомендацій", — констатувала Анастасія Добежа.

Одну ікру ми отримали без жодних розпізнавальних даних, другу — з логотипом і назвою на етикетці, третю — з друкованим фраєром, де розміщена вся необхідна інформація, включно зі складом. Тож тільки один продавець пройшов перевірку, задовільнивши вимоги щодо ведення підприємницького діяльності.

Нагадаємо, справжня червона та чорна ікра коштує недешево. Продукт добувається з різних видів лососевих риб, зокрема горбуші, кети, форелі тощо. В Сільпо вартість ікри кети починається від 489 грн за невелику баночку вагою 100 грамів.

Також ми писали, що українці можуть чимало економити на приготуванні святкових страв. Достатньо замінити дорогі делікатеси, як от ікру та червону рибу, імпортний сир, екзотичні фрукти тощо. Їх легко імітувати в рецептах і досягати хорошого смакового результату.

товари Instagram порушення червона ікра чорна ікра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:19 Підривають основу воєнної машини РФ — Зеленський про санкції США

19:05 Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами

18:59 У Дію внесли важливі зміни щодо фіксації штрафів за порушення ПДР

18:46 Галущенка хочуть звільнити — у ВР зареєстрували постанову

Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:30 США запровадили найбільші в історії санкції проти нафтогалузі РФ

18:28 Новини.LIVE увійшов до топ-50 популярних сайтів України в грудні

18:17 Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати

17:57 На Одещині чоловіків переправляли за кордон під виглядом товару

Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

19:19 Підривають основу воєнної машини РФ — Зеленський про санкції США

19:05 Ікра з Instagram — які проблеми ховаються за низькими цінами

18:59 У Дію внесли важливі зміни щодо фіксації штрафів за порушення ПДР

18:46 Галущенка хочуть звільнити — у ВР зареєстрували постанову

Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:30 США запровадили найбільші в історії санкції проти нафтогалузі РФ

18:28 Новини.LIVE увійшов до топ-50 популярних сайтів України в грудні

18:17 Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати

17:57 На Одещині чоловіків переправляли за кордон під виглядом товару

17:52 ДПСУ проводить операцію проти переправників через кордон

Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності