Купити червону ікру в Instagram – як продавці порушують закон

Бутерброди з ікрою. Фото: Pexels

Українцям пропонують багато варіантів бюджетної червоної ікри в Instagram. Якщо хочеться поласувати делікатесом, але немає грошей на справжній продукт, можна купити якісну імітацію. Щоправда, за дешевими цінами часто ховаються порушення прав споживачів, що вдалося перевірити на власному досвіді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які проблеми стоять за низькими цінами на ікру з Instagram.

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Видача фіскального чека

Ми купили кілька позицій бюджетної ікри у трьох онлайн-магазинах, представлених сторінками у соціальній мережі Instagram. Перевіривши якість, з’ясували, що всі товари — імітація, проте якісна (не з желатину чи невідомих інгредієнтів). Клієнти отримують хороший замінник дорогого делікатесу, а постачальники заробляють, тож всі у виграші.

Але існують приховані проблеми такої діяльності, які часто залишаються непоміченими. Бо зазвичай покупці не звертають увагу на законність ведення бізнесу, наявність документів на продовольчі товари, забезпечення чеком та інші важливі нюанси.

Всі три магазини в Instagram, які ми перевірили, порушили українське законодавство щодо ведення підприємницької діяльності та захисту прав споживачів. По-перше, ми не отримали фіскальний документ, який би підтвердив факт купівлі.

За словами юристки Анастасії Добежі, продавці повинні видавати клієнтам розрахунковий документ встановленої форми, де вказана дата операції та назва товару.

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Навіть за відсутності реєстратора розрахункових операцій (РРО), що дозволено законом у разі прийняття платежів через реквізити IBAN, підприємець все одно зобов’язаний потурбуватися про видачу будь-якого іншого документу (паперового чи електронного) за вимогою споживача. Це може бути накладна, квитанція тощо.

Реєстрація ФОП та інформація про продукт

Друге порушення стосується офіційної реєстрації бізнесу. Двоє продавців надали для оплати товару реквізити IBAN, що свідчить про наявність ФОП. Тобто діяльність легальна, а підприємці сплачують податки в державний бюджет. Але з третім магазином довелося розраховуватися на звичайну банківську картку. Це говорить про неофіційне ведення бізнесу.

Ще одне серйозне порушення прав споживачів — відсутність інформації про товар на етикетках. І навіть відсутність самих етикеток. Хоча за законом споживач має отримувати продукт із текстовими відомостями про його назву, склад, вагу, термін придатності, виробника та ін.

В листуванні на пряме запитання, хто виготовляє чи постачає ікру, продавці відмовилися давати відповідь.

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

"Особливо важливо вказати інгредієнти і домішки, які містить цей товар. Плюс на етикетці повинна бути дата виробництва, кінцеві терміни реалізації, відомості про дії після закінчення строку і можливі наслідки недотримання рекомендацій", — констатувала Анастасія Добежа.

Одну ікру ми отримали без жодних розпізнавальних даних, другу — з логотипом і назвою на етикетці, третю — з друкованим фраєром, де розміщена вся необхідна інформація, включно зі складом. Тож тільки один продавець пройшов перевірку, задовільнивши вимоги щодо ведення підприємницького діяльності.

Нагадаємо, справжня червона та чорна ікра коштує недешево. Продукт добувається з різних видів лососевих риб, зокрема горбуші, кети, форелі тощо. В Сільпо вартість ікри кети починається від 489 грн за невелику баночку вагою 100 грамів.

Також ми писали, що українці можуть чимало економити на приготуванні святкових страв. Достатньо замінити дорогі делікатеси, як от ікру та червону рибу, імпортний сир, екзотичні фрукти тощо. Їх легко імітувати в рецептах і досягати хорошого смакового результату.