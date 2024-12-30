Червона ікра на Новий рік — як не купити підробку в магазинах

Червона ікра у скляній посудині. Фото: Freepik

До Нового року лишаються лічені години, а деякі люди досі продовжують закуповувати продукти. Одним з головних делікатесів на святковому столі завжди залишається червона ікра, але не всі знають, як не купити підробку.

Про те, як відрізнити справжню ікру від неякісної імітованої, розповіла Держпродспоживслужба України.

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Зверніть увагу на місце продажу

Надавайте перевагу великим торговельним мережам, оскільки в них найменша ймовірність купити підроблений товар. Великі супермаркети також можуть стежити за терміном придатності продуктів і забезпечити правильні умови зберігання (за температурою від -4 до -8°).

Зверніть увагу на пакування та маркування

Щоб краще оцінити зовнішній вигляд ікри, краще купувати її в скляній місткості, а ще в ній не відбуваються процеси окислення. Якщо візьмете в руки баночку та потрясете її, а всередині булькатиме, краще відмовитися від покупки, оскільки якісна зерниста ікра повинна заповнювати тару без пустот. Також зверніть увагу на кришку — вона не повинна проминатися під пальцями або бути роздутою.

Зауважте на тому, який вигляд має маркування на кришці місткості, оскільки якщо цифри втиснуті всередину, є ймовірність зіткнутися з підробкою.

Зверніть увагу на дату виробництва

Червону ікру видобувають зазвичай у липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць виробництва, це може означати, що всередині засолена морожена ікра.

Перевіряйте склад

Перед купівлею червоної ікри намагайтеся вибирати продукт першого сорту. Так з'являється гарантія того, що в банці буде ікра одного виду риби. Також варто звернути увагу на те, що кількість солі не повинна перевищувати 5-6%.

Перевірте зовнішній вигляд та запах

Якщо вже купили баночку червоної ікри, то зверніть увагу на те, що вона повинна бути розсипчастою, мати ядро та бути однорідного кольору з легким рибним ароматом.

Штучна ікра є різної якості, але зазвичай вона виготовлена з желатину, водоростей або рибного м'яса. За консистенцією вона жорстка, не має ядра та має яскраво виражений рибний запах, а щодо смаку — вона досить солона.

Традиційним методом перевірки ікри є занурення її в гарячу воду. Якщо вода помутніла та з'явилися білі пластівці — ікра справжня, в іншому випадку штучна ікра розчиниться та пофарбує воду.

Нагадаємо, на новорічних столах українців зазвичай можна зустріти червону ікру. Продукт є не з дешевих, а тому більшість вдається до її замовлення в Instagram-магазинах, де пропонують імітовану ікру, яку можуть видавати за справжній товар.

Також ми писали, що є багато альтернатив червоній ікрі. Більшість замінників на ринку можуть запропонувати нові смаки та вигідніші ціни.