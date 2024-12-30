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Красная икра без риска — как не купить имитацию в магазине

30 декабря 2025 10:39
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Красная икра на Новый год — как не купить подделку в магазинах
Красная икра в стеклянной посуде. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

До Нового года остаются считанные часы, а некоторые люди все еще продолжают закупать продукты. Одним из главных деликатесов на праздничном столе всегда остается красная икра, но не все знают, как не купить подделку.

О том, как отличить настоящую икру от некачественной имитированной, рассказала Госпродпотребслужба Украины.

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Обратите внимание на место продажи

Отдавайте предпочтение крупным торговым сетям, поскольку в них наименьшая вероятность купить поддельный товар. Большие супермаркеты также могут следить за сроком годности продуктов и обеспечить правильные условия хранения (при температуре от -4 до -8°).

Обратите внимание на упаковку и маркировку

Чтобы лучше оценить внешний вид икры, лучше покупать ее в стеклянной емкости, а еще в ней не происходят процессы окисления. Если возьмете в руки баночку и потрясете ее, а внутри будет булькать, лучше отказаться от покупки, поскольку качественная зернистая икра должна заполнять тару без пустот. Также обратите внимание на крышку — она не должна проминаться под пальцами или быть раздутой.

Заметьте, как выглядит маркировка на крышке емкости, поскольку, если цифры вдавлены внутрь, есть вероятность столкнуться с подделкой.

Обратите внимание на дату производства

Красную икру добывают обычно в июле-августе. Если на крышке указан другой месяц производства, это может означать, что внутри засоленная мороженая икра.

Проверяйте состав

Перед покупкой красной икры старайтесь выбирать продукт первого сорта. Так возникает гарантия того, что в банке будет икра одного вида рыбы. Также следует обратить внимание на то, что количество соли не должно превышать 5-6%.

Проверьте внешний вид и запах

Если купили баночку красной икры, то обратите внимание на то, что она должна быть рассыпчатой, иметь ядро и быть однородного цвета с легким рыбным ароматом.

Искусственная икра разного качества, но обычно она изготовлена из желатина, водорослей или рыбного мяса. По консистенции она жесткая, не имеет ядра и имеет ярко выраженный рыбный запах, а по вкусу она достаточно соленая.

Традиционным методом проверки икры является погружение ее в горячую воду. Если вода помутнела и появились белые хлопья — это настоящая икра, в противном случае искусственная икра растворится и покрасит воду.

Напомним, на новогодних столах украинцев обычно можно встретить красную икру. Продукт не из дешевых, поэтому большинство прибегает к его заказу в Instagram-магазинах, где предлагают имитированную икру, которую могут выдавать за настоящий товар.

Также мы писали, что есть много альтернатив красной икре. Большинство заменителей на рынке могут предложить новые вкусы и более выгодные цены.

продукты магазины красная икра супермаркет подделки Новый год 2025

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