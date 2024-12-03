Страшный сон дизайнера – почему наши родители фанатели от евроремонтов

Люди делают ремонт. Фото: Pexels

Евроремонт в Украине стал символом изменений произошедших в 90-х годах после распада СССР. Владельцы старых квартир, стремясь избавиться от советского интерьера, начали внедрять европейские тенденции, часто без должной подготовки и понимания их сущности.

О том, что такое евроремонт и почему наши родители о нем мечтали, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как в Украине появился евроремонт и что это такое

Евроремонт в Украине появился в 90-е годы, когда ремонты в украинских квартирах пытались адаптировать под европейские стандарты. Тогда владельцы старых "хрущевок" стремились сменить советский интерьер, используя новые материалы и идеи, которые были популярны в Европе.

Стандарты евроремонта постоянно изменялись вместе с развитием строительных материалов, но основная концепция этого понятия осталась неизменной. В первые годы после распада СССР, с 1991 по 1995 год, люди стали больше тратить на бытовые товары, которых не было в советское время.

В конце 90-х в Украине возник рынок строительных материалов, чего раньше не было. Тогда ремонты обычно ограничивались только переклеиванием обоев и побелкой потолков, но впоследствии стали доступны новые материалы:

дверь;

плинтусы;

гипсокартон;

точечные светильники и многое другое.

Вместе с тем, культура использования этих материалов отсутствовала, и ремонты часто выглядели, мягко говоря, не стильно.

Что стало визитной карточкой евроремонта

В 90-е годы любой ремонт, использовавший импортные материалы, стали называть евро. С открытием границ украинцы получили доступ ко многим новинкам, но из-за отсутствия профессиональных дизайнеров планирование ремонтов происходило по принципу: чем больше — тем лучше. Типичными чертами евроремонта стали:

Фальшивые камины. Декоративные колонны из гипса или пенопласта. Перепланировка без учета функциональности. Многоуровневые потолки из гипсокартона, забирающие пространство. Чрезмерное использование арок, выглядевших не эстетично.

Многие считали, что наличие пластиковых окон, ровных потолков и обоев — это уже настоящий евроремонт. В некоторых случаях даже устанавливали джакузи в малогабаритных квартирах. Но несмотря на популярность этого термина, в Европе понятия "евроремонт" не существует, и это явление осталось частью постсоветского пространства.

Почему евроремонт стал антитрендом

Современный интерьер отличается простотой и элегантностью. Основной упор делается на природных материалах и четких линиях. Хотя некоторые из дизайнерских решений и техники тех лет остаются в арсенале специалистов, подход к их использованию существенно изменился и был адаптирован к современным требованиям.

Сегодня понятие евроремонта ассоциируется с соответствием европейским стандартам, а не с устаревшими дизайнерскими решениями. В настоящее время приоритетными стали безопасные материалы, лаконичность и функциональность при планировании пространства.

Ранее мы писали, что владелец имеет право свободно распоряжаться своей недвижимостью, если это не нарушает закон. Однако для оформления документов, продаж или аренды жилья необходимо подтвердить право собственности.

В Украине стартует масштабный проект по обновлению жилищного фонда, который поможет тем, кто потерял дом из-за войны, и нуждается в поддержке. Планируется построить около 8 тысяч новых квартир.