Страшний сон дизайнера — чому наші батьки фанатіли від євроремонтів

Люди роблять ремонт. Фото: Pexels

Євроремонт в Україні став символом змін, що відбулися в 90-х роках, після розпаду СРСР. Власники старих квартир, прагнучи позбутися радянського інтер'єру, почали впроваджувати європейські тенденції, часто без належної підготовки та розуміння їх суті.

Про те, що таке "євроремонт" та чому наші батьки про нього мріяли, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як в Україні з'явився євроремонт та що це таке

Євроремонт в Україні з'явився в 90-х роках, коли ремонти в українських квартирах намагались адаптувати під європейські стандарти. Тоді власники старих "хрущовок" прагнули змінити радянський інтер'єр, використовуючи нові матеріали та ідеї, які були популярні в Європі.

Стандарти євроремонту постійно змінюються разом із розвитком будівельних матеріалів, але основна концепція цього поняття залишилася незмінною. У перші роки після розпаду СРСР, з 1991 по 1995 рік, люди почали більше витрачати на побутові товари, яких не було за радянських часів.

Наприкінці 90-х в Україні виник ринок будівельних матеріалів, чого раніше не існувало. Тоді ремонти зазвичай обмежувалися лише переклеюванням шпалер і побілкою стель, але згодом стали доступними нові матеріали:

двері;

плінтуси;

гіпсокартон;

точкові світильники та багато іншого.

Водночас культура використання цих матеріалів була відсутня, і ремонти часто виглядали, м'яко кажучи, не стильно.

Що стало візитівкою євроремонту

У 90-ті роки будь-який ремонт, що використовував імпортні матеріали, почали називати євро. З відкриттям кордонів українці отримали доступ до багатьох новинок, але через відсутність професійних дизайнерів, планування ремонтів відбувалося за принципом: чим більше — тим краще. Типовими рисами євроремонту стали:

Фальшиві каміни. Декоративні колони з гіпсу чи пінопласту. Перепланування без врахування функціональності. Багаторівневі стелі з гіпсокартону, які забирали простір. Надмірне використання арок, що виглядали неестетично.

Багато хто вважав, що наявність пластикових вікон, рівних стель та шпалер — це вже справжній євроремонт. У деяких випадках навіть встановлювали джакузі в малогабаритних квартирах. Але, попри популярність цього терміну, в Європі поняття "євроремонт" не існує, і це явище залишилося частиною пострадянського простору.

Чому євроремонт став антитрендом

Сучасний інтер'єр вирізняється простотою та елегантністю. Основний акцент робиться на природних матеріалах і чітких лініях. Хоча деякі з дизайнерських рішень та технік тих років залишаються в арсеналі фахівців, підхід до їх використання суттєво змінився та був адаптований до сучасних вимог.

Сьогодні поняття євроремонту асоціюється з відповідністю європейським стандартам, а не з застарілими дизайнерськими рішеннями. Зараз пріоритетними стали безпечні матеріали, лаконічність та функціональність під час планування простору.

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