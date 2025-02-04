Дизайн европейских купюр изменят – какими будут новые банкноты

Купюра 100 евро. Фото: НБУ/Flickr

Европейские банкноты получат обновленный дизайн впервые за 23 года. Регулятор планирует заменить изображения на купюрах для усиления защиты от подделок и создания более привлекательных денежных единиц. На евро разместят изображения известных личностей и культурных объектов или птиц/рек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о новом дизайне европейских банкнот.

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Дискуссии относительно дизайна евро

В конце 2021 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) инициировал процесс редизайна банкнот. Это необходимо для борьбы с подделкой денег и снижения ущерба для окружающей среды, поскольку выпущенные купюры будут иметь более долгий срок эксплуатации.

Жители Евросоюза получили возможность проголосовать онлайн за один из семи тематических блоков. ЕЦБ назвал два направления, которые заняли лидирующие позиции:

личности европейской культуры и науки;

местные птицы и речные ландшафты.

Иными словами, на новых банкнотах будут изображены либо известные личности, которые повлияли на формирование европейской идентичности, либо представители мира природы. Правда, предложенный дизайн может вызвать негативную реакцию общества, поскольку номиналов евро всего шесть, так что на деньгах напечатают представителей шести стран ЕС из 20-ти.

Кто может появиться на евро

Актуальный дизайн демонстрирует безымянные окна, двери и мосты — схематические примеры из разных эпох. Их могут заменить на знаменитых деятелей, в частности рассматривают такие варианты:

греческой оперной певицы Марии Каллас;

немецкого композитора Людвига ван Бетховена;

польско-французской ученой Марии Кюри;

испанского писателя Мигеля де Сервантеса;

итальянского художника Леонардо да Винчи;

австрийской активистки Берты фон Зуттнер.

Если выберут эту тематику, на обороте окажутся изображения культурных мероприятий и объектов, например, песенного фестиваля или библиотеки. Природная тема предусматривает демонстрацию птиц и рек на лицевой стороне: зимородка возле водопада, аиста или щурки. На обороте покажут европейские институты, включая ЕЦБ, Европарламент и тому подобное.

"Новые банкноты будут символизировать нашу общую идентичность и разнообразие, которое делает Европу сильной", — пояснила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Отметим, новые банкноты появятся в обращении через несколько лет, не раньше 2029-го. Сначала надо определить состав жюри, объявить конкурс среди дизайнеров, отобрать эскизы, опросить общественность и после принятия окончательного решения — запустить печать.

Напомним, банки и обменники могут не принять некоторую валюту. Доллары и евро не подлежат обмену, если они сильно повреждены, изношены или вообще фальшивые.

Также мы писали, что можно купить гражданство европейской страны за большие инвестиции. Быстрее всего это сделать на острове Мальта: за 600 000 долларов можно получить паспорт через 3 года.