Дизайн європейських купюр змінять – якими будуть нові банкноти

Купюра 100 євро. Фото: НБУ/Flickr

Європейські банкноти отримають оновлений дизайн вперше за 23 роки. Регулятор планує замінити зображення на купюрах для посилення захисту від підробок і створення більш привабливих грошових одиниць. На євро розмістять зображення відомих особистостей і культурних об’єктів або птахів/річок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про новий дизайн європейських банкнот.

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Дискусії щодо дизайну євро

Наприкінці 2021 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) ініціював процес редизайну банкнот. Це необхідно для боротьби з підробкою грошей та зниження збитків для довкілля, оскільки випущені купюри матимуть довший термін експлуатації.

Мешканці Євросоюзу отримали змогу проголосувати онлайн за один із семи тематичних блоків. ЄЦБ назвав два напрямки, які зайняли лідируючі позиції:

постаті європейської культури та науки;

місцеві птахи і річкові ландшафти.

Іншими словами, на нових банкнотах будуть зображені або відомі особистості, які вплинули на формування європейської ідентичності, або представники світу природи. Щоправда, запропонований дизайн може викликати негативну реакцію суспільства, оскільки номіналів євро всього шість, отже на грошах надрукують представників шести країн ЄС від 20-ти.

Хто може з’явитися на євро

Актуальний дизайн демонструє безіменні вікна, двері та мости — схематичні приклади з різних епох. Їх можуть замінити на знаменитих діячів, зокрема розглядають такі варіанти:

грецької оперної співачки Марії Каллас;

німецького композитора Людвига ван Бетховена;

польсько-французької вченої Марії Кюрі;

іспанського письменника Мігеля де Сервантеса;

італійського художника Леонардо да Вінчі;

австрійської активістки Берти фон Зуттнер.

Якщо оберуть цю тематику, на звороті опиняться зображення культурних заходів та об’єктів, наприклад, пісенного фестивалю чи бібліотеки. Природна тема передбачає демонстрацію птахів і річок на лицьовому боці: рибалочки біля водоспаду, лелеки чи щурки. На звороті покажуть європейські інституції, включно з ЄЦБ, Європарламентом тощо.

"Нові банкноти символізуватимуть нашу спільну ідентичність та різноманітність, яка робить Європу сильною", — пояснила глава ЄЦБ Крістін Лагард.

Зауважимо, нові банкноти зявляться в обігу через кілька років, не раніше 2029-го. Спочатку треба визначити склад журі, оголосити конкурс серед дизайнерів, відібрати ескізи, опитати громадськість і після прийняття остаточного рішення — запустити друк.

Нагадаємо, банки та обмінники можуть не прийняти деяку валюту. Долари та євро не підлягають обміну, якщо вони сильно пошкоджені, зношені чи взагалі фальшиві.

Також ми писали, що можна купити громадянство європейської країни за великі інвестиції. Найшвидше це зробити на острові Мальта: за 600 000 доларів можна отримати паспорт через 3 роки.