Мужчина в поврежденной квартире. Фото: УНИАН

Украинцы, унаследовавшие разрушенное войной жилье, могут получить от государства компенсацию на приобретение нового жилья. Однако оформление наследства требует времени, а жилищный сертификат хочется получить как можно скорее. В некоторых случаях подать заявление на компенсацию можно еще до получения всех документов от нотариуса, но есть определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения "Юридического справочника для ВПЛ".

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Можно ли подать заявление без оформленного наследства

К юристам обратился украинец, который уже подал нотариусу заявление о принятии наследства и получил документ об открытии наследственного дела. Однако свидетельства о праве на наследство у него пока нет. Мужчина хотел узнать, может ли он уже сейчас обратиться за компенсацией через программу "єВідновлення".

Юристы объяснили, что право на компенсацию за уничтоженное жилье имеют не только его владельцы, но и наследники. По закону к заявлению необходимо приложить свидетельство о праве на наследство. Но для уничтоженного жилья предусмотрено исключение: наследник может обратиться за возмещением еще до получения этого документа.

Есть одно условие — сделать это можно только в бумажной форме. Для этого нужно обратиться в:

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ЦНАП;

органы социальной защиты;

к нотариусу.

Когда свидетельство будет готово, его нужно дополнительно подать вместе с заявлением.

Когда можно оформить компенсацию через "Дію"

Воспользоваться порталом государственных услуг наследник сможет только после того, как нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство и зарегистрирует право собственности в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество.

Кроме того, если подать заявление раньше — это не гарантия того, что жилищный сертификат выдадут быстро. Решение о компенсации примут только после оформления наследства и регистрации права собственности.

Без этих документов наследник также не сможет прекратить право собственности на разрушенное жилье и приобрести новое по сертификату. Поэтому можно начинать оформление компенсации, пока вы ждете свидетельства от нотариуса. Но воспользоваться сертификатом раньше не получится.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие жилищные программы доступны военнослужащим и ветеранам. Правительство предлагает разрешить военным и их семьям становиться на квартирный учет по месту службы, независимо от зарегистрированного адреса. Законопроект уже передан в Верховную Раду, но новые правила еще предстоит принять.

Также Новини.LIVE писали о жилье для переселенцев, лишившихся своих домов. По программе "Домики в селе" ВПЛ могут бесплатно пользоваться домом в сельской местности, если соответствуют требованиям. Однако в течение трех месяцев после заселения необходимо устроиться на работу или подтвердить иную форму занятости, иначе жилье могут отобрать.