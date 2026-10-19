Чоловік у пошкодженій квартирі. Фото: УНІАН

Українці, які успадкували зруйноване війною житло, можуть отримати від держави компенсацію на придбання нової оселі. Однак оформлення спадщини потребує часу, а житловий сертифікат хочеться отримати якомога швидше. У деяких випадках подати заяву на компенсацію можна ще до отримання всіх документів від нотаріуса, але є певні умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення "Юридичного порадника для ВПО".

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Чи можна подати заяву без оформленої спадщини

До юристів звернувся українець, який вже подав нотаріусу заяву про прийняття спадщини та отримав документ про відкриття спадкової справи. Однак свідоцтва про право на спадщину у нього ще не має. Чоловік хотів дізнатися, чи може вже зараз звернутися за компенсацією через програму "єВідновлення".

Юристи пояснили, що право на компенсацію за знищене житло мають не лише його власники, а й спадкоємці. За законом до заяви потрібно додавати свідоцтво про право на спадщину. Але для знищеного житла передбачений виняток: спадкоємець може звернутися за відшкодуванням ще до отримання цього документа.

Є одна умова — зробити це можна лише в паперовій формі. Для цього потрібно звернутися до:

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ЦНАП;

органу соціального захисту;

нотаріуса.

Коли свідоцтво буде готове, його потрібно додатково подати до заяви.

Коли можна оформити компенсацію через Дію

Скористатися порталом державних послуг спадкоємець зможе лише після того, як нотаріус видасть свідоцтво про право на спадщину та зареєструє право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, якщо подати заяву раніше — це не гарантія, що житловий сертифікат видадуть швидко. Рішення про компенсацію ухвалять тільки після оформлення спадщини та реєстрації права власності.

Без цих документів спадкоємець також не зможе припинити право власності на зруйноване житло та купити нове за сертифікатом. Тому можна розпочинати оформлення компенсації, поки ви чекаєте на свідоцтво від нотаріуса. Але скористатися сертифікатом раніше не вийде.

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Також Новини.LIVE писали про житло для переселенців після втрати домівок. За програмою "Будиночки в селі" ВПО можуть безплатно користуватися будинком у сільській місцевості, якщо відповідають вимогам. Однак протягом трьох місяців після поселення потрібно працевлаштуватися або підтвердити іншу форму зайнятості, інакше житло можуть відібрати.