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Как найти самые дешевые авиабилеты — советы пилота

4 января 2025 11:01
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дешевые авиабилеты — когда лучшее время для бронирования
Люди поднимаются на самолет. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Хотя авиасообщение в Украине пока не работает, это все еще популярный вид транспорта среди туристов. Обычно украинцы добираются в соседнюю страну поездом или автотранспортом, а уже оттуда отправляются самолетом до конечного пункта назначения. Однако, когда лучше покупать авиабилеты, знают далеко не все путешественники.

О том, когда именно авиакомпании предлагают лучшие цены на авиабилеты, сообщает Daily Express.

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Когда лучше искать билеты на самолет

Рекомендации по экономии на авиабилетах часто отличаются, однако одним из популярных убеждений является то, что лучше всего покупать билеты именно в январе. Однако опытный пилот поделился с туроператором Ski Vertigo нестандартным советом — идеальным временем для поиска доступных билетов является вечер воскресенья. Эксперт выделил пять ключевых причин, почему именно это время является наиболее выгодным.

  • Корректировка тарифов

Авиакомпании часто меняют цены на билеты в выходные, ориентируясь на статистику продаж за неделю. В воскресный вечер тарифы могут снижаться, чтобы заполнить остаточные места перед новой рабочей неделей.

  • Акции и скидки

В конце недели перевозчики нередко запускают специальные предложения, чтобы минимизировать количество незанятых мест. Именно вечер воскресенья становится временем для таких акций.

  • Меньший спрос от деловых путешественников

Большинство пассажиров, путешествующих по рабочим делам, бронируют билеты в будние дни, ориентируясь на утро понедельника или пятничный вечер. К воскресенью их графики уже определены, что снижает конкуренцию и способствует появлению более выгодных цен.

  • Оптимальное время для бронирования

Эксперты советуют бронировать билеты за 30–45 дней до запланированного путешествия. Это позволяет не только сэкономить, но и найти лучшие варианты рейсов.

  • Меньшая конкуренция

В конце выходных спрос на авиабилеты снижается. В этот период авиакомпании могут предлагать дополнительные скидки, чтобы привлечь клиентов.

Таким образом, вечер воскресенья — это действительно удачное время для поиска дешевых авиабилетов. Пассажирам также советуют рассмотреть другие стратегии, например заблаговременное бронирование или выбор менее популярных направлений.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что многие компании предлагают клиентам разнообразные акции, скидки и бонусные программы. Укрзализныця тоже внедрила такие преимущества для пассажиров, которые пользуются поездами Интерсити и Интерсити+.

Также мы рассказывали, что миллионы жителей Украины пользуются общественным транспортом. Большинство пассажиров платят за проезд, но отдельные категории граждан имеют право на льготы, которые предусматривают бесплатный проезд в маршрутках.

авиасообщение путешествие самолеты туризм билеты

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