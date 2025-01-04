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Як знайти найдешевші авіаквитки — поради пілота

4 січня 2025 11:01
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дешеві авіаквитки — коли найкращий час для бронювання
Люди підіймаються на літак. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Хоча авіасполучення в Україні наразі не працює, це все ще популярний вид транспорту серед туристів. Зазвичай українці дістаються до сусідньої країни потягом чи автотранспортом, а вже звідти вирушають літаком до кінцевого пункту призначення. Однак, коли краще купувати авіаквитки, знають далеко не всі мандрівники.

Про те, коли саме авіакомпанії пропонують найкращі ціни на авіаквитки, повідомляє Daily Express.

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Коли краще шукати квитки на літак

Рекомендації щодо економії на авіаквитках часто відрізняються, проте одним із популярних переконань є те, що найкраще купувати квитки саме в січні. Однак досвідчений пілот поділився з туроператором Ski Vertigo нестандартною порадою — ідеальним часом для пошуку доступних квитків є вечір неділі. Експерт виділив п’ять ключових причин, чому саме цей час є найбільш вигідним:

  • Коригування тарифів

Авіакомпанії часто змінюють ціни на квитки у вихідні, орієнтуючись на статистику продажів за тиждень. У недільний вечір тарифи можуть знижуватися, щоб заповнити залишкові місця перед новим робочим тижнем.

  • Акції та знижки

Наприкінці тижня перевізники нерідко запускають спеціальні пропозиції, аби мінімізувати кількість незайнятих місць. Саме вечір неділі стає часом для таких акцій.

  • Менший попит від ділових мандрівників

Більшість пасажирів, які подорожують у робочих справах, бронюють квитки в будні дні, орієнтуючись на ранок понеділка або п’ятничний вечір. До неділі їхні графіки вже визначені, що знижує конкуренцію та сприяє появі вигідніших цін.

  • Оптимальний час для бронювання

Експерти радять бронювати квитки за 30–45 днів до запланованої подорожі. Це дозволяє не тільки заощадити, а й знайти кращі варіанти рейсів.

  • Менша конкуренція

Наприкінці вихідних попит на авіаквитки знижується. У цей період авіакомпанії можуть пропонувати додаткові знижки, щоб залучити клієнтів.

Таким чином, вечір неділі — це дійсно вдалий час для пошуку дешевих авіаквитків. Пасажирам також радять розглянути інші стратегії, наприклад завчасне бронювання або вибір менш популярних напрямків.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що багато компаній пропонують клієнтам різноманітні акції, знижки та бонусні програми. Укрзалізниця теж впровадила такі переваги для пасажирів, які користуються поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+.

Також ми розповідали, що мільйони жителів України користуються громадським транспортом. Більшість пасажирів сплачують за проїзд, але окремі категорії громадян мають право на пільги, які передбачають безплатний проїзд у маршрутках.

авіасполучення подорож літаки туризм квитки

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01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

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