Онлайн-резерв квитків для військових — що змінилося в системі бронювання Укрзалізниці

Військові на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці мають чимало пільг та привілеїв. Зокрема, Укрзалізниця створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків, призначений виключно для захисників. Раніше проїзний документ можна було забронювати лише за спеціальним посиланням, але тепер це можна зробити зі звичайного смартфона.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Що змінилось для українських військових

Укрзалізниця стала першою компанією, яка приєдналася до ініціативи "Плюси" від сервісу "Армія+". Завдяки цьому військові можуть замовляти квитки онлайн, які доступні лише для них. Через застосунок "Армія+" можна одночасно придбати до чотирьох квитків зі спецрезерву для поїздів, що курсують до або з міст, наближених до зон бойових дій.

Квитки зі спеціальної броні доступні для замовлення в період від 5 днів до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції. Якщо звичайні місця закінчилися, користувачі можуть скористатися цим резервом. В Укрзалізниці також наголосили, що важливо зберегти квиток — відправити його на електронну пошту або зробити скриншот, адже для захисту інформації він не зберігатиметься в системі.

Окрім того, застосунок показує всі доступні місця на рейсах, які відповідають запиту пасажира. Сервіс бронювання через посилання services.uz.gov.ua/military також залишається активним.

Ініціатива реалізована за підтримки Mastercard і є частиною системної роботи, спрямованої на створення комфортних умов для військових. Це також спосіб висловити вдячність тим, хто захищає Україну.

Що ще потрібно знати українцям

Раніше ми писали, що більшість залізничних операторів Європи не відповідають очікуванням пасажирів, а висока ціна квитків не завжди гарантує кращу якість послуг. Експерти відзначають, що європейські перевізники мають працювати над підвищенням надійності, доступності та покращенням процесу бронювання квитків.

Також ми розповідали, що чимало компаній пропонують клієнтам різні знижки та бонуси, і Укрзалізниця теж входить до цього списку. Перевізник впровадив програми лояльності для пасажирів Інтерсіті та Інтерсіті+, які дозволяють суттєво зекономити на подорожі.