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Специальные билеты для военных — Укрзализныця изменила условия

24 декабря 2024 17:03
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Онлайн-резерв билетов для военных — что изменилось в системе бронирования Укрзализныци
Военные на ж/д вокзале. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

У украинских военнослужащих немало льгот и привилегий. В частности, Укрзализныця создала специальный онлайн-резерв железнодорожных билетов, предназначенный исключительно для защитников. Ранее проездной документ можно было забронировать только по специальной ссылке, но теперь это можно сделать из обычного смартфона.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Что изменилось для украинских военных

Укрзализныця стала первой компанией, присоединившейся к инициативе "Плюсы" от сервиса "Армия+". Благодаря этому военные могут заказывать билеты онлайн, доступные только для них. Через приложение "Армия+" можно одновременно приобрести до четырех билетов из спецрезерва для поездов, курсирующих в или из городов, приближенных к зонам боевых действий.

Билеты из специальной брони доступны для заказа от 5 дней до 6 часов до отправления поезда с начальной станции. Если обычные места закончились, пользователи могут использовать этот резерв. В Укрзализныце также подчеркнули, что важно сохранить билет — отправить его на электронную почту или сделать скриншот, ведь для защиты информации он не будет храниться в системе.

Кроме того, приложение показывает все доступные места на рейсах, соответствующих запросу пассажира. Сервис бронирования по ссылке services.uz.gov.ua/military также остается активным.

Инициатива реализована при поддержке Mastercard и является частью системной работы, направленной на создание комфортных условий для военных. Это также способ выразить благодарность тем, кто защищает Украину.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее мы писали, что большинство железнодорожных операторов Европы не отвечают ожиданиям пассажиров, а высокая цена билетов не всегда гарантирует лучшее качество услуг. Эксперты отмечают, что европейские перевозчики должны работать над повышением надежности, доступности и улучшением бронирования билетов.

Также мы рассказывали, что многие компании предлагают клиентам разные скидки и бонусы, и Укрзализныця тоже входит в этот список. Перевозчик внедрил программы лояльности для пассажиров Интерсити и Интерсити+, позволяющие существенно сэкономить на поездке.

Укрзализныця транспорт военнослужащие билеты Армия+

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