Как прогреть квартиру, пока не начался отопительный сезон

Как прогреть квартиру, пока не начался отопительный сезон

Дата публикации 15 октября 2025 12:40
Пока тепло не подали — как украинцам прогреть холодную квартиру
Человек приложил руку к обогревателю. Фото: УНИАН

В Украине тепло в домах начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8°C. Однако многие украинцы уже мерзнут в своих квартирах и ищут способы согреться до начала отопительного сезона.

О том, как украинцы могут обогреть жилье до старта отопительного сезона, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как обогреть помещение пока не начался отопительный сезон

Хотя в Министерстве энергетики Украины уверяют, что тепло подадут вовремя, но стоит знать, как поддержать комфортную температуру в доме самостоятельно. Это можно сделать несколькими способами:

  • Обогреватели со встроенными аккумуляторами

Такие устройства работают несколько часов без подключения к сети — их можно зарядить от павербанка или розетки через USB. Они не смогут обогреть всю комнату, зато пригодятся вместе с пледами, перчатками, шарфами или носками с подогревом.

  • Обогреватель с портативной электростанцией

Это самый дорогой, но очень удобный вариант. Мощная электростанция позволяет подключать обогреватели и другие бытовые приборы даже без электроснабжения. Стоимость комплекта стартует примерно от 30 тысяч гривен.

  • Газовые и керосиновые нагреватели

Если других вариантов нет, можно воспользоваться портативными газовыми или парафиновыми приборами. Они хорошо греют, но требуют особой осторожности, ведь потребляют кислород и могут выделять угарный газ. Использовать их можно только в хорошо проветриваемых помещениях, не оставляя без присмотра.

Как согреться, если нет обогревателя

Еще один способ согреться в холодном доме — это грелки. После контакта с воздухом они выделяют тепло до 8 часов. Их можно положить в обувь, под одежду или просто держать возле тела. Такие изделия не требуют зарядки, поэтому удобны для путешествий и часто используются военными.

Ранее мы писали, что отопительный сезон в Украине начинается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Чтобы счета за тепло были правильными, украинцам следует вовремя пройти необходимые процедуры.

Также мы рассказывали, что с наступлением холодов многие украинцы, особенно в селах и пригородах, отапливают дома дровами. Уже в октябре 2025 года стоимость дров выросла по сравнению с летом.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
