Поки тепло не подали — як українцям прогріти холодну квартиру

В Україні тепло в оселях починають подавати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8°C. Проте багато українців уже мерзнуть у своїх квартирах і шукають способи зігрітися до початку опалювального сезону.

Про те, як українці можуть обігріти помешкання до старту опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як обігріти помешкання поки не почався опалювальний сезон

Хоча у Міністерстві енергетики України запевняють, що тепло подадуть вчасно, але варто знати, як підтримати комфортну температуру в оселі самостійно. Це можна зробити кількома способами:

Обігрівачі з вбудованими акумуляторами

Такі пристрої працюють кілька годин без підключення до мережі — їх можна зарядити від павербанка або розетки через USB. Вони не зможуть обігріти всю кімнату, зате стануть у пригоді разом із пледами, рукавичками, шарфами чи шкарпетками з підігрівом.

Обігрівач із портативною електростанцією

Це найдорожчий, але дуже зручний варіант. Потужна електростанція дозволяє підключати обігрівачі та інші побутові прилади навіть без електропостачання. Вартість комплекту стартує приблизно від 30 тисяч гривень.

Газові та гасові нагрівачі

Якщо інших варіантів немає, можна скористатися портативними газовими або парафіновими приладами. Вони добре гріють, але потребують особливої обережності, адже споживають кисень і можуть виділяти чадний газ. Використовувати їх можна лише у добре провітрюваних приміщеннях, не залишаючи без нагляду.

Як зігрітись, якщо немає обігрівача

Ще один спосіб зігрітись в холодному домі — це грілки. Після контакту з повітрям вони виділяють тепло до 8 годин. Їх можна покласти у взуття, під одяг або просто тримати біля тіла. Такі вироби не потребують зарядки, тому зручні для подорожей і часто використовуються військовими.

Раніше ми писали, що опалювальний сезон в Україні розпочинається, коли кілька днів поспіль середньодобова температура не перевищує +8 градусів. Щоб рахунки за тепло були правильними, українцям слід вчасно пройти необхідні процедури.

Також ми розповідали, що з настанням холодів чимало українців, особливо в селах і передмістях, опалюють оселі дровами. Уже в жовтні 2025 року вартість дров зросла порівняно з літом.