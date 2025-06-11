Налоговая контролирует переводы украинцев — как узнает о доходах в 2025 году

Банковская карта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственная налоговая служба имеет собственные способы проверки доходов украинцев. Не все карточные переводы являются тайной, поскольку в отдельных случаях контролирующий орган может получить информацию из банковских выписок, сведения о платежах в онлайн-режиме и др.

Об этом говорится на портале 7eminar.

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Возможностей узнать о карточных переводах физических лиц и ФЛП существует немало. Например, Национальный банк передает данные о P2P-транзакциях. Речь идет о случаях значительного количества переводов между счетами. На основании письма от НБУ налоговики инициируют документальную проверку и доначисляют налоги: 18% НДФЛ, 5% военного сбора.

Другие распространенные способы контроля переводов с карты на карту в 2025 году включают:

чеки ФКЧ-3, которые выдают небанковские финансовые организации (переводы через маркетплейсы, службы доставки, эквайринг на сайте и т.д.);

обмен информацией между ГНС, финмониторингом и Бюро экономической безопасности;

раскрытие банковской тайны по решению суда;

информационные запросы и вызовы в ГНС с требованием объяснить движение денег на карте;

контрольные закупки налоговиков в качестве тайных покупателей.

Как видно, способов узнать о карточных платежах физических лиц и представителей бизнеса у налоговой есть немало. Украинцам стоит совершать операции со средствами вдумчиво. Не только РРО/ПРРО контролируют ваши обороты, но и чеки ФКЧ-3, отчеты 4ДФ, декларации.

"Учитывайте правила финансового мониторинга и риски передачи информации органам ГНС на основе банковской деятельности. Если банк заблокирует вам счет или проводит финмониторинг, старайтесь максимально объяснить ситуацию и убедить не блокировать счет", — говорится в материале.

Что касается информационных запросов от ГНС, их желательно не игнорировать (разве что они сформированы с нарушением закона). Отвечать на письма надо в течение 15 рабочих дней после получения, но не давать контролирующему органу все документы по требованию, в частности выписки из банка, накладные, квитанции и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам могут поступать письма от ГНС. Возникает вопрос, как реагировать на запросы от налоговиков и когда можно не отвечать. Граждане имеют 15 рабочих дней после получения письма, дабы отправить свой ответ в контролирующий орган.

Также мы писали, что многие украинцы зарабатывают на продаже лома металлов. Не все знают, нужно ли с полученного дохода платить налоги. Вторичное сырье освобождается от налогообложения, то есть прибыль от реализации не является базой взыскания средств.