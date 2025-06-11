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Головна Економіка Як податкова відстежує доходи українців — способи контролю

Як податкова відстежує доходи українців — способи контролю

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Дата публікації: 11 червня 2025 10:05
Податкова контролює перекази українців — як дізнається про доходи у 2025 році
Банківська картка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Державна податкова служба має власні способи перевірки доходів українців. Не всі карткові перекази є таємницею, оскільки в окремих випадках контролюючий орган може отримати інформацію з банківських виписок, відомості про платежі в онлайн-режимі тощо.

Про це йдеться на порталі 7eminar.

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Як ДПС відстежує доходи українців

Можливостей дізнатися про карткові перекази фізичних осіб і ФОПів існує чимало. Наприклад, Національний банк передає дані про P2P-транзакції. Йдеться про випадки значної кількості переказів між рахунками. На підставі листа від НБУ податківці ініціюють документальну перевірку і донараховують податки: 18% ПДФО, 5% військового збору.

Інші поширені способи контролю переказів з картки на картку у 2025 році включають:

  • чеки ФКЧ-3, які видають небанківські фінансові організації (перекази через маркетплейси, служби доставки, еквайринг на сайті тощо);
  • обмін інформацією між ДПС, фінмоніторингом і Бюро економічної безпеки;
  • розкриття банківської таємниці за рішенням суду;
  • інформаційні запити та виклики до ДПС із вимогою пояснити рух коштів на картці;
  • контрольні закупки податківців як таємних покупців.

Як видно, способів дізнатися про карткові платежі фізичних осіб і представників бізнесу в податкової є чимало. Українцям варто здійснювати операції з коштами вдумливо. Не тільки РРО/ПРРО контролюють ваші обороти, але й чеки ФКЧ-3, звіти 4ДФ, декларації.

"Враховуйте правила фінансового моніторингу та ризики передачі інформації органам ДПС на основі банківської діяльності. Якщо банк заблокує вам рахунок або проводить фінмоніторинг, намагайтеся максимально пояснити ситуацію і переконати не блокувати рахунок", — йдеться в матеріалі.

Що стосується інформаційних запитів від ДПС, їх бажано не ігнорувати (хіба що вони сформовані з порушенням закону). Відповідати на листи треба протягом 15 робочих днів після отримання, але не давати контролюючому органу всі документи на вимогу, зокрема виписки з банку, накладні, квитанції тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям можуть надходити листи від ДПС. Постає питання, як реагувати на запити від податківців і коли можна не відповідати. Громадяни мають 15 робочих днів після отримання листа, аби надіслати свою відповідь в контролюючий орган.

Також ми писали, що багато українців заробляють на продажу брухту металів. Не всі знають, чи потрібно з отриманого доходу сплачувати податки. Вторинна сировина звільняється від оподаткування, тобто прибуток від реалізації не є базою стягнення коштів.

Податкова служба гроші банки грошові перекази банківські карти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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