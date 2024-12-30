Зарплата, курс доллара, налоги и цены – что будет с финансами украинцев

Украинская купюра в кошельке. Фото: Pexels

Из-за различных финансовых нововведений в 2025 году кошельки украинцев ждут серьезные испытания. Стоит лишь упомянуть о поднятии военного сбора и возврате обязательной уплаты единого социального взноса. Хотя представителям некоторых профессий планируют увеличить зарплату. А курс доллара не остановится на достигнутом уровне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев.

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Что будет с зарплатами

В Государственном бюджете на 2025 год заложили размер минимальной зарплаты на уровне 8 000 грн. Это сумма до вычета налогов, в частности НДФЛ и военного сбора. Ставка налога на доходы физических лиц равна 18%, военный сбор с декабря 2024 года — 5%. Так что "на руки" украинцы будут получать только 6 160 грн вместо 6 440 грн.

Однако предусмотрено повышение для представителей отдельных профессий. К примеру, министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что в 2025 году увеличится капитационная ставка (размер оплаты за медицинское обслуживание одного пациента в течение года). Это означает автоматическое повышение заработка семейных врачей.

Также с 2025 года учителям будут доплачивать по 1000 грн, а с 1 сентября педагоги будут получать 2 000 грн финансового вознаграждения. Сумма указана с отчисленными налогами.

Ждать ли повышения цен

Прогноз уровня инфляции в 2025 году составляет 10%. Поэтому украинцам следует готовиться к очередному повышению цен на потребительские продукты. Как рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE, сложно сказать причину удорожания, но что оно произойдет, это бесспорный факт.

"Будут ли причиной налоги или девальвация гривны — неизвестно, но тенденция к повышению стоимости товаров и услуг сохранится. Плюс в случае разрушения энергетической инфраструктуры вернутся отключения света. Бизнесу придется использовать генераторы, это увеличит себестоимость производства и реализации товаров. Соответственно цены вырастут", — отметил эксперт.

Что будет с курсом доллара и евро

За год американская валюта подорожала на 10% — с почти 38 грн до 42 грн (без нескольких копеек). В 2025 году прогнозируют схожую тенденцию. Уже в январе официальный курс гривны по отношению к доллару может пересечь психологическую отметку и не вернуться к предыдущему уровню. По мнению Алексея Плотникова, девальвация продлится медленными темпами.

"Есть прогнозы международных институций, есть прогнозы Национального банка, что доллар выйдет, скорее всего, за показатель 42 грн, а национальная валюта будет девальвировать, то есть обесцениваться. Сейчас трудно говорить, сколько будет стоить доллар к концу 2025 года, но точно больше 42 грн", — уточнил экономист.

Что касается евро, то курс будет зависеть от решений новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он может ввести какие-либо ограничения с сторону Европейский Союз, что повлияет на валютную пару доллар-евро. Но украинцам кардинальных перемен ожидать не стоит, только небольшого ослабления евро.

Могут ли поднять налоги

Декабрь запомнился многим украинцам как месяц рекордного повышения налоговой нагрузки. Сначала увеличился военный сбор, отразившись на доходах наших граждан, а с 1 января новые ставки будут введены для физических лиц-предпринимателей. Понятно, что финансы людей пострадают, и не исключено повторение сценария в течение 2025 года.

Алексей Плотников отметил, что потенциальная возможность очередного пересмотра налогов зависит от ситуации с безопасностью:

"Если война закончится, это одно. Если будет продолжаться, это другое. Тогда в государственный бюджет придется привлекать больше денег, в частности за счет налогового давления. Я не исключаю, что власть вернется к новым налоговым решениям, но это будет связано с наполнением государственного бюджета, войной и другими факторами".

Ко всему, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что после войны Верховная Рада вернется к голосованию за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов. Тогда ставка НДФЛ изменится и будет зависеть от роста суммы заработка.

Напомним, курс биткоина резко вырос в конце 2024 года. За несколько недель стоимость флагманской криптовалюты неоднократно обновляла исторический максимум, а также смогла достичь уровня более 100 000 долларов за монету. Эксперты предполагают, что за следующие несколько лет биткоин способен подорожать до 1 млн долларов.

Также мы писали, что предпринимателям, которые выплачивают сотрудникам зарплаты в конвертах, грозят немалые штрафы. Такое нарушение трудового законодательства предусматривает санкцию в десятикратном размере минимальной заработной платы, то есть 80 000 грн.