1000 грн от Зеленского — как выплата может улучшить жизнь людей пожилого возраста

Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала новая правительственная программа єПідтримки. В рамках этой инициативы каждый гражданин получит 1000 грн, которые можно использовать на товары и услуги украинского производства. Для старшего поколения эта сумма имеет особое значение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как денежная помощь от государства может помочь им.

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Как старшее поколение может воспользоваться этой помощью

Для многих людей пожилого возраста даже небольшая сумма денег может значительно улучшить качество жизни. В условиях роста цен и полномасштабной войны такая инициатива становится не просто поддержкой, но и проявлением внимания к социально уязвимым категориям населения.

Как уже отмечалось, денежную помощь в размере 1000 грн можно потратить на товары и услуги украинского производства. В частности, на:

коммунальные услуги — они являются одним из главных направлений использования средств. В свете начала отопительного сезона и роста тарифов эти 1000 грн могут стать существенным облегчением для людей пенсионного возраста;

медикаменты и здоровье — программа также позволяет тратить деньги на лекарственные средства украинского производства. Так, люди старшего поколения смогут приобрести необходимые лекарства, которые являются значительной статьей расходов в их бюджете;

транспортные расходы — средства можно использовать на билеты Укрзализныци, что пригодится тем, кто планирует посетить родственников или поехать на лечение в другой город;

поддержка культуры и образования — старшее поколение можно привлечь к активному досугу, если они интересуются культурными мероприятиями или любят читать книги;

поддержка ВСУ — хотя это непрямой путь использования денег, для старшего поколения это может стать способом ощутить свою причастность к победе Украины.

Как получить 1000 грн от Зеленского

Заявка на получение средств оформляется в приложении "Дія" на карточку "Национальный кэшбек". Процедура проста и занимает несколько минут. Для старшего поколения есть возможность оформить помощь через отделение Укрпочты. Деньги будут включены в их пенсию или социальные выплаты, если они их получают. Выдавать выплаты будут:

почтальоны;

работники передвигаемых отделений почты;

работники стационарных отделений почты

Клиенты компании также смогут использовать деньги по программе "Зимова єПідтримка" на подписку любимых журналов и газет на следующий год, а также на покупку почтовой продукции.

Напомним, некоторые украинцы жалуются на то, что подали заявку на получение выплаты 1000 грн от государства в "Дії", но до сих пор не получили обещанные деньги. Это связано с тем, что зачисление средств производится не мгновенно.

Также мы писали, что выплату 1000 грн от государства можно потратить на товары и услуги украинского производства. Украинцы получили гибкие возможности для покрытия неотложных потребностей, поддерживая экономику страны.