Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Як 1000 грн від держави можуть допомогти старшому поколінню arrow

Як 1000 грн від держави можуть допомогти старшому поколінню

7 грудня 2024 08:22
Володимир Мололкін - редактор
1000 грн від Зеленського — як виплата може покращити життя людей похилого віку
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

З 1 грудня 2024 року в Україні стартувала нова урядова програма єПідтримки. У рамках цієї ініціативи кожен громадянин отримає 1000 грн, які можна використати на товари та послуги українського виробництва. Для старшого покоління ця сума має особливе значення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як грошова допомога від держави може допомогти їм.

Читайте також:

Як старше покоління може скористатися цією допомогою

Для багатьох людей похилого віку навіть невелика сума грошей може значно покращити якість життя. В умовах зростання цін і повномасштабної війни така ініціатива стає не просто підтримкою, а й проявом уваги до соціально вразливих категорій населення.

Як уже було зазначено, грошову допомогу у розмірі 1000 грн можна витратити на товари та послуги українського виробництва. Зокрема, на:

  • комунальні послуги — вони є одним з головних напрямів використання коштів. У світлі початку опалювального сезону та зростання тарифів ці 1000 грн можуть стати суттєвим полегшенням для людей пенсійного віку;
  • медикаменти та здоров'я — програма також дозволяє витрачати гроші на лікарські засоби українського виробництва. Так, люди старшого покоління зможуть придбати необхідні ліки, які є значною статтею витрат у їхньому бюджеті;
  • транспортні витрати — кошти можна використати на квитки Укрзалізниці, що стане в пригоді тим, хто планує відвідати родичів або поїхати на лікування в інше місто;
  • підтримка культури та освіти — старше покоління можна залучити до активного дозвілля, якщо вони цікавляться культурними заходами або люблять читати книжки;
  • підтримка ЗСУ — хоча це не прямий шлях використання грошей, для старшого покоління це може стати способом відчути свою причетність до перемоги України.

Як отримати 1000 грн від Зеленського

Заявка на отримання коштів оформлюється в додатку "Дія" на картку "Національний кешбек". Процедура проста і триває кілька хвилин. Для старшого покоління є можливість оформити допомогу через відділення Укрпошти. Гроші будуть включені до їхньої пенсії або соціальних виплат, якщо вони їх отримують. Видавати виплати будуть:

  • листоноші;
  • працівники пересуваних відділень пошти;
  • працівники стаціонарних відділень пошти.

Клієнти компанії також матимуть можливість використовувати гроші з програми "Зимова єПідтримка" на передплату улюблених журналів і газет на наступний рік, а також на купівлю поштової продукції.

Нагадаємо, деякі українці скаржаться на те, що подали заявку на отримання виплати 1000 грн від держави у "Дії", але досі не отримали обіцяні гроші. Це пов'язано з тим, що зарахування коштів здійснюється не миттєво.

Також ми писали, що виплату 1000 грн від держави можна витратити на товари й послуги українського виробництва. Українці отримали гнучкі можливості для покриття нагальних потреб, підтримуючи економіку країни.

виплати гроші єПідтримка Дія грошова допомога тисяча Зеленського

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:16 На Львівщині жінка-безхатько пограбувала будинок — як покарав суд

09:12 РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО

09:08 Який вигляд має Запоріжжя після авіаудару — відео

09:05 Погодинні відключення світла в Одесі — графіки на сьогодні

08:58 У Покровську на Донеччині досі працюють вугільні шахти

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:51 Путін обманув Лукашенка — що не так з Орєшніком в Білорусі

08:45 Українцям урізали субсидію — хто отримає менше грошей

08:37 Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій

08:36 Іран евакуює своїх військових і дипломатів із Сирії, — NYT

08:22 Як 1000 грн від держави можуть допомогти старшому поколінню

09:16 На Львівщині жінка-безхатько пограбувала будинок — як покарав суд

09:12 РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО

09:08 Який вигляд має Запоріжжя після авіаудару — відео

09:05 Погодинні відключення світла в Одесі — графіки на сьогодні

08:58 У Покровську на Донеччині досі працюють вугільні шахти

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:51 Путін обманув Лукашенка — що не так з Орєшніком в Білорусі

08:45 Українцям урізали субсидію — хто отримає менше грошей

08:37 Мер Тбілісі зробив гучну заяву щодо українських санкцій

08:36 Іран евакуює своїх військових і дипломатів із Сирії, — NYT

08:22 Як 1000 грн від держави можуть допомогти старшому поколінню

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят