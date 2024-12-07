1000 грн від Зеленського — як виплата може покращити життя людей похилого віку

Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 грудня 2024 року в Україні стартувала нова урядова програма єПідтримки. У рамках цієї ініціативи кожен громадянин отримає 1000 грн, які можна використати на товари та послуги українського виробництва. Для старшого покоління ця сума має особливе значення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як грошова допомога від держави може допомогти їм.

Читайте також:

Як старше покоління може скористатися цією допомогою

Для багатьох людей похилого віку навіть невелика сума грошей може значно покращити якість життя. В умовах зростання цін і повномасштабної війни така ініціатива стає не просто підтримкою, а й проявом уваги до соціально вразливих категорій населення.

Як уже було зазначено, грошову допомогу у розмірі 1000 грн можна витратити на товари та послуги українського виробництва. Зокрема, на:

комунальні послуги — вони є одним з головних напрямів використання коштів. У світлі початку опалювального сезону та зростання тарифів ці 1000 грн можуть стати суттєвим полегшенням для людей пенсійного віку;

медикаменти та здоров'я — програма також дозволяє витрачати гроші на лікарські засоби українського виробництва. Так, люди старшого покоління зможуть придбати необхідні ліки, які є значною статтею витрат у їхньому бюджеті;

транспортні витрати — кошти можна використати на квитки Укрзалізниці, що стане в пригоді тим, хто планує відвідати родичів або поїхати на лікування в інше місто;

підтримка культури та освіти — старше покоління можна залучити до активного дозвілля, якщо вони цікавляться культурними заходами або люблять читати книжки;

підтримка ЗСУ — хоча це не прямий шлях використання грошей, для старшого покоління це може стати способом відчути свою причетність до перемоги України.

Як отримати 1000 грн від Зеленського

Заявка на отримання коштів оформлюється в додатку "Дія" на картку "Національний кешбек". Процедура проста і триває кілька хвилин. Для старшого покоління є можливість оформити допомогу через відділення Укрпошти. Гроші будуть включені до їхньої пенсії або соціальних виплат, якщо вони їх отримують. Видавати виплати будуть:

листоноші;

працівники пересуваних відділень пошти;

працівники стаціонарних відділень пошти.

Клієнти компанії також матимуть можливість використовувати гроші з програми "Зимова єПідтримка" на передплату улюблених журналів і газет на наступний рік, а також на купівлю поштової продукції.

Нагадаємо, деякі українці скаржаться на те, що подали заявку на отримання виплати 1000 грн від держави у "Дії", але досі не отримали обіцяні гроші. Це пов'язано з тим, що зарахування коштів здійснюється не миттєво.

Також ми писали, що виплату 1000 грн від держави можна витратити на товари й послуги українського виробництва. Українці отримали гнучкі можливості для покриття нагальних потреб, підтримуючи економіку країни.