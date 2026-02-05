Соцпакет для людей с I группой инвалидности — размер выплат и перечень льгот в феврале

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Инвалидность — это состояние, когда у человека есть определенные нарушения здоровья, которые ограничивают его возможности в повседневной жизни. В зависимости от их тяжести человеку присваивают I, II или III группу инвалидности.

О том, какие минимальные выплаты гарантируют людям с I группой инвалидности в феврале 2026 года, рассказали в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На какие минимальные выплаты могут рассчитывать люди с I группой инвалидности в феврале

Размер пенсии для людей с инвалидностью определяется в зависимости от группы:

I группа получает 100 % пенсии по возрасту;

II группа — 90 % пенсии по возрасту;

III группа — 50 % пенсии по возрасту.

Однако она не может быть меньше установленного государством уровня. С 1 января 2026 года минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц установлена на уровне 2 595 грн. Именно эта сумма является нижней границей для всех пенсий по инвалидности.

"Если в состав пенсионной выплаты входят показатели, которые базируются на размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и/или минимальной заработной платы (например, доплата за сверхурочный стаж, минимальный размер пенсии, надбавки, повышения и т.д.), то с 01.01.2026 такие составляющие пересчитываются с учетом увеличенных социальных стандартов", — уточнили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на повышенные минимальные выплаты в феврале

Для граждан, получивших инвалидность І группы вследствие войны, минимальная пенсионная выплата составляет 16 847 грн, а для участников боевых действий — 5 528 грн.

Отдельно установлены минимальные пенсии для граждан, инвалидность которых наступила вследствие Чернобыльской катастрофы. Согласно 54 статье закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", с 1 марта 2025 года они составляют:

І группа — 9 855,71 грн;

II группа — 7 884,57 грн;

III группа — 6 077,69 грн.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС также действует ежемесячная государственная адресная помощь, если общий размер пенсионных выплат вместе с надбавками меньше установленного минимума. Для I группы — это 17 486,60 грн (100 % средней зарплаты по Украине за 2024 год).

Льготы для людей с 1 группой инвалидности в 2026 году

Родители детей с инвалидностью получают выплаты на время лечения, если есть медицинское заключение о необходимости ухода.

Люди с инвалидностью I группы, которые получают минимальную пенсию или социальную помощь, могут получать лекарства бесплатно или со скидкой 50%. Бесплатно или частично оплачиваются протезы (глазные, зубные, челюстные), слуховые аппараты, очки, средства передвижения, включая электроколяски, и автомобили по медицинским показаниям.

Что касается транспорта, то люди с І группой инвалидности и их сопровождающие имеют право:

на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);

на 50% скидку с 1 октября по 15 мая на внутренние поездки (авто, поезд, самолет, речной транспорт).

Люди с инвалидностью І группы из-за войны, которым больше 85 лет, получают ежегодно один бесплатный билет туда и обратно и 50% скидку на другие внутренние поездки.

Также люди с инвалидностью I группы из-за боевых действий имеют право на 100% скидку на пользование жильем в пределах нормы (21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м на семью) и на коммунальные услуги (газ, электричество, вода). Люди, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, получают 50% скидку на ЖКУ.

Ранее мы писали, что пенсионеры в Украине могут ездить в общественном транспорте бесплатно, но не везде — это зависит от вида транспорта и решений местных властей. Иногда приходится платить как всем.

Также мы рассказывали, что в феврале 2026 года люди с инвалидностью III группы продолжат получать свои пенсии. Размер выплат зависит от различных факторов, но он не может быть меньше минимального.