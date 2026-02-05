Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка І група інвалідності — які виплати та пільги можна отримати в лютому

І група інвалідності — які виплати та пільги можна отримати в лютому

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 05:45
Соцпакет для людей з I групою інвалідності — розмір виплат та перелік пільг у лютому
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Інвалідність — це стан, коли у людини є певні порушення здоров’я, які обмежують її можливості у повсякденному житті. Залежно від їх тяжкості людині присвоюють І, II або III групу інвалідності

Про те, які мінімальні виплати гарантують людям з I групою інвалідності у лютому 2026 року, розповіли в Пенсійному фонді України у відповідь на запит сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

На які мінімальні виплати можуть розраховувати люди з I групою інвалідності у лютому

Розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається залежно від групи: 

  • I група отримує 100 % пенсії за віком; 
  • II група — 90 % пенсії за віком;
  • III група — 50 % пенсії за віком. 

Однак вона не може бути меншою за встановлений державою рівень. З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія для непрацездатних осіб встановлена на рівні 2 595 грн. Саме ця сума є нижньою межею для всіх пенсій по інвалідності.

"Якщо до складу пенсійної виплати входять показники, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та/або мінімальної заробітної плати (наприклад, доплата за понаднормовий стаж, мінімальний розмір пенсії, надбавки, підвищення тощо), то з 01.01.2026 такі складові перераховуються з урахуванням збільшених соціальних стандартів", — уточнили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на підвищені мінімальні виплати у лютому

Для громадян, які отримали інвалідність І групи внаслідок війни, мінімальна пенсійна виплата становить 16 847 грн, а для учасників бойових дій — 5 528 грн.

Окремо встановлені мінімальні пенсії для громадян, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно з 54 статтею закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", з 1 березня 2025 року вони становлять: 

  • І група — 9 855,71 грн; 
  • II група — 7 884,57 грн; 
  • III група — 6 077,69 грн. 

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС також діє щомісячна державна адресна допомога, якщо загальний розмір пенсійних виплат разом з надбавками менший за встановлений мінімум. Для I групи — це 17 486,60 грн (100 % середньої зарплати по Україні за 2024 рік). 

Пільги для людей з 1 групою інвалідності у 2026 році

Батьки дітей з інвалідністю отримують виплати на час лікування, якщо є медичний висновок про необхідність догляду.

Люди з інвалідністю І групи, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу, можуть отримувати ліки безплатно або зі знижкою 50%. Безплатно або частково оплачуються протези (очні, зубні, щелепні), слухові апарати, окуляри, засоби пересування, включно з електроколясками, та автомобілі за медичними показаннями.

Що стосується транспорту, то люди з 1 групою інвалідності та їхні супроводжуючі мають право:

  • на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі); 
  • на 50% знижку з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні поїздки (авто, потяг, літак, річковий транспорт). 

Люди з інвалідністю 1 групи через війну, яким більше ніж 85 років, отримують щороку один безплатний квиток туди й назад та 50% знижку на інші внутрішні поїздки.

Також люди з інвалідністю І групи через бойові дії мають право на 100% знижку на користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину плюс 10,5 кв. м на сім’ю) та на комунальні послуги (газ, електрика, вода). Люди, постраждалі від аварії на ЧАЕС, отримують 50% знижку на ЖКП.

Раніше ми писали, що пенсіонери в Україні можуть їздити в громадському транспорті безплатно, але не скрізь — це залежить від виду транспорту та рішень місцевої влади. Іноді доводиться платити як усім.

Також ми розповідали, що у лютому 2026 року люди з інвалідністю III групи продовжать отримувати свої пенсії. Розмір виплат залежить від різних чинників, але він не може бути меншим за мінімальний.

виплати інвалідність пільги соцвиплати допомога особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації