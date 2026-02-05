Соцпакет для людей з I групою інвалідності — розмір виплат та перелік пільг у лютому

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Інвалідність — це стан, коли у людини є певні порушення здоров’я, які обмежують її можливості у повсякденному житті. Залежно від їх тяжкості людині присвоюють І, II або III групу інвалідності.

Про те, які мінімальні виплати гарантують людям з I групою інвалідності у лютому 2026 року, розповіли в Пенсійному фонді України у відповідь на запит сайту Новини.LIVE.

На які мінімальні виплати можуть розраховувати люди з I групою інвалідності у лютому

Розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається залежно від групи:

I група отримує 100 % пенсії за віком;

II група — 90 % пенсії за віком;

III група — 50 % пенсії за віком.

Однак вона не може бути меншою за встановлений державою рівень. З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія для непрацездатних осіб встановлена на рівні 2 595 грн. Саме ця сума є нижньою межею для всіх пенсій по інвалідності.

"Якщо до складу пенсійної виплати входять показники, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та/або мінімальної заробітної плати (наприклад, доплата за понаднормовий стаж, мінімальний розмір пенсії, надбавки, підвищення тощо), то з 01.01.2026 такі складові перераховуються з урахуванням збільшених соціальних стандартів", — уточнили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на підвищені мінімальні виплати у лютому

Для громадян, які отримали інвалідність І групи внаслідок війни, мінімальна пенсійна виплата становить 16 847 грн, а для учасників бойових дій — 5 528 грн.

Окремо встановлені мінімальні пенсії для громадян, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно з 54 статтею закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", з 1 березня 2025 року вони становлять:

І група — 9 855,71 грн;

II група — 7 884,57 грн;

III група — 6 077,69 грн.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС також діє щомісячна державна адресна допомога, якщо загальний розмір пенсійних виплат разом з надбавками менший за встановлений мінімум. Для I групи — це 17 486,60 грн (100 % середньої зарплати по Україні за 2024 рік).

Пільги для людей з 1 групою інвалідності у 2026 році

Батьки дітей з інвалідністю отримують виплати на час лікування, якщо є медичний висновок про необхідність догляду.

Люди з інвалідністю І групи, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу, можуть отримувати ліки безплатно або зі знижкою 50%. Безплатно або частково оплачуються протези (очні, зубні, щелепні), слухові апарати, окуляри, засоби пересування, включно з електроколясками, та автомобілі за медичними показаннями.

Що стосується транспорту, то люди з 1 групою інвалідності та їхні супроводжуючі мають право:

на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі);

на 50% знижку з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні поїздки (авто, потяг, літак, річковий транспорт).

Люди з інвалідністю 1 групи через війну, яким більше ніж 85 років, отримують щороку один безплатний квиток туди й назад та 50% знижку на інші внутрішні поїздки.

Також люди з інвалідністю І групи через бойові дії мають право на 100% знижку на користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину плюс 10,5 кв. м на сім’ю) та на комунальні послуги (газ, електрика, вода). Люди, постраждалі від аварії на ЧАЕС, отримують 50% знижку на ЖКП.

