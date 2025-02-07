Не для отопления — какие дрова не стоит покупать в 2025 году

Срезанные поленья возле дороги. Фото: Pexels

Выбор правильных дров для отопления имеет решающее значение для эффективности обогрева жилища. Топливо должно гореть длительное время, обеспечивая максимально возможную теплоту для помещения. Однако не все виды древесины обладают этими качествами, поэтому важно точно знать, какие дрова лучше приобрести для отопления дома.

О том, какие породы дерева совсем не подходят для отопления, объясняет специализированный портал Ukrbio.

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Какие дрова лучше не покупать в 2025 году

Выбор дров для отопления дома — это не только вопрос экономии и эффективности, но и безопасности жителей. В 2025 году некоторых видов дров лучше избегать из-за их недостатков, которые могут привести к проблемам с дымоходом, низкой теплоотдачи и даже ухудшением качества воздуха в доме. Это касается таких пород деревьев:

Хвойные деревья (сосна, ель, туя)

Они содержат большое количество смолы, которая не сгорает полностью, засоряя дымоход и внутренние части печи. При горении таких дров накапливается копоть.

Береза

Эти дрова хорошо обогревают помещение, но при недостаточной подаче воздуха образуют дым, и появляется березовый деготь, который оседает на стенках трубы.

Липа, осина, тополь

Эти дрова не образуют осадок на стенках топки, но из-за низкой плотности они быстро сгорают, имея низкую теплотворную способность, что делает их не очень экономными.

Также не рекомендуется использовать вяз, поскольку эти дрова сильно дымят. Кедр тоже не подходит, ведь горит очень долго и не эффективно.

Какие дрова лучше всего подойдут для отопительного сезона 2025-2026 года

Дрова из твердых пород деревьев (дуб, ясень, бук) стоят дороже других видов, но они обеспечивают стабильное горение и не засоряют печь. Поскольку они горят дольше, на дистанции они могут оказаться даже более экономичными, чем их более дешевые аналоги.

Буковые и дубовые дрова хорошо горят даже в сыром виде и имеют самую высокую теплотворную способность среди других пород древесины.

Ранее мы писали, что дерево часто используется для создания различных конструкций, таких как садовые грядки, подвальные помещения или бани. Однако без правильной обработки оно может быстро начать портиться.

Также мы рассказывали, что сбор древесины, даже если деревья были срезаны вблизи железнодорожных путей, является незаконным. Дрова принадлежат той организации, которая провела их срезание, и граждане не имеют права забирать эти поленья или ветки без предварительного согласования с соответствующими органами.