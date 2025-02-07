Не для опалення — які дрова не варто купувати у 2025 році

Зрізані поліна біля дороги. Фото: Pexels

Вибір правильних дров для опалення має вирішальне значення для ефективності обігріву оселі. Паливо повинно горіти тривалий час, забезпечуючи максимально можливу теплоту для приміщення. Однак не всі види деревини мають ці якості, тому важливо точно знати, які дрова краще придбати для опалення дому.

Про те, які породи дерева зовсім не підходять для опалення, пояснює спеціалізований портал Ukrbio.

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Які дрова краще не купувати у 2025 році

Вибір дров для опалення будинку — це не лише питання економії та ефективності, а й безпеки мешканців. У 2025 році деяких видів дров краще уникати через їх недоліки, що можуть призвести до проблем з димоходом, низької тепловіддачі та навіть погіршенням якості повітря в оселі. Це стосується таких порід дерев:

Хвойні дерева (сосна, ялина, туя)

Вони містять велику кількість смоли, яка не згорає повністю, засмічуючи димар і внутрішні частини печі. При горінні таких дров накопичується кіптява.

Береза

Ці дрова добре обігрівають приміщення, але при недостатній подачі повітря утворюють дим, і з'являється березовий дьоготь, який осідає на стінках труби.

Липа, осика, тополя

Ці дрова не утворюють осад на стінках топки, але через низьку щільність вони швидко згоряють, маючи низьку теплотворну здатність, що робить їх не дуже економними.

Також не рекомендується використовувати в'яз, оскільки ці дрова сильно димлять. Кедр теж не підходить, адже горить дуже довго і не ефективно.

Які дрова найкраще підійдуть для опалювального сезону 2025-2026 року

Дрова з твердих порід дерев (дуб, ясен, бук) коштують дорожче за інші види, але вони забезпечують стабільне горіння і не засмічують піч. Оскільки вони горять довше, на дистанції вони можуть виявитись навіть більш економічними за свої дешевші аналоги.

Букові та дубові дрова добре горять навіть у сирому вигляді й мають найвищу теплотворну здатність серед інших порід деревини.

Раніше ми писали, що дерево часто використовується для створення різноманітних конструкцій, таких як садові грядки, підвальні приміщення чи лазні. Проте без правильної обробки воно може швидко почати псуватись.

Також ми розповідали, що збір деревини, навіть якщо дерева були зрізані поблизу залізничних шляхів, є незаконним. Дрова належать тій організації, яка провела їх зрізання, і громадяни не мають права забирати ці поліна чи гілки без попереднього погодження з відповідними органами.