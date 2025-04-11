Выплаты украинцам в Польше — на какие суммы и программы рассчитывать в 2025 году

Злотые в руках. Фото: Pexels

Наши граждане за границей имеют право на некоторые финансовые выплаты. Для украинцев в Польше предусмотрены программы денежной поддержки, они рассчитаны на разные категории лиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие выплаты могут получить украинцы в Польше в 2025 году.

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Программа Rodzina 800+

Помощь предусмотрена семьям с несовершеннолетними детьми. Выплаты доступны украинцам, которые воспитывают детей до 18 лет, а сумма поддержки составляет 800 злотых. 1 февраля начался прием заявок на назначение средств в течение 1 июня 2025 года — 31 мая 2026 года.

Обращение можно оформить различными способами: через мобильное приложение mZUS, порталы PUE ZUS или EMP@TIA, онлайн-банкинг. Отметим, с 1 июня начисление 800 злотых будет напрямую зависеть от обучения ребенка в польской школе и регистрации в Системе Образовательной Информации (SIO).

Поддержка сирот в Польше

В марте 2025 года ввели новую программу помощи для лиц, которым поступает пенсия в связи с потерей кормильца от ZUS или KRUS. Выплата в размере 654,48 злотых в месяц предусмотрена для детей-сирот из Украины. Они смогут улучшить свое материальное положение благодаря другому источнику дохода.

Сумму регулярно будут пересматривать, учитывая рост стоимости жизни. Деньги доступны всем получателям семейной помощи, независимо от возраста и трудоустройства. Для назначения следует подать заявление:

лично в ближайшем отделении ZUS или KRUS;

по почте;

в электронном виде через платформу ePUAP.

Необходимо приложить к обращению документы, подтверждающие право на пенсию в связи с потерей кормильца и статус ребенка-сироты.

Программа "Активно на работе"

Родители, которые хотят совмещать воспитание детей с развитием карьеры, могут получить дотацию на оплату услуг няни. После декретного отпуска разрешается воспользоваться правом на возвращение к трудовой жизни. Финансовая помощь составляет максимум 1 500 злотых ежемесячно.

Среди важных условий для назначения поддержки такие:

родители должны работать на оплачиваемой должности или заниматься собственным бизнесом;

совокупный доход должен превышать 4 666 злотых брутто в месяц (актуальная минимальная зарплата в Польше);

ребенку должно исполниться не менее 12 месяцев.

С октября 2024 года до марта 2025-го ZUS получил уже более 100 000 заявок от заинтересованных граждан.

Адресная (целевая) помощь

Финансовую поддержку могут получить люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Средства разрешается потратить на покупку вещей первой необходимости, в частности продуктов питания, лекарства, топливо, предметы быта и тому подобное. Среди критериев назначения — доход домохозяйства: не более 1010 злотых на одного человека и 823 злотых на человека в домохозяйстве из нескольких персон.

Относительно конкретной суммы помощи, то ее не существует. Центр социальной помощи (MOPS или GOPS) по своему усмотрению решает, сколько выдать заявителю, учитывая его материальное положение, цели использования, наличие других видов финансовой поддержки. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.

Напомним, украинцев в Польше штрафуют на значительные суммы. Например, детей до 7 лет запрещено оставлять без присмотра, это карается финансовой санкцией. Обязательно надо обустроить машину автокреслом для малышей до 150 см, а кататься на велосипеде можно только с разрешением.

Также мы писали, что работникам положено немало выплат в случае увольнения. Не только зарплата за отработанные дни, но и компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие и т.д.