Виплати українцям у Польщі — на які суми і програми розраховувати у 2025 році

Злоті в руках. Фото: Pexels

Наші громадяни за кордоном мають право на деякі фінансові виплати. Для українців у Польщі передбачені програми грошової підтримки, вони розраховані на різні категорії осіб.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які виплати можуть отримати українці в Польщі у 2025 році.

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Програма Rodzina 800+

Допомога передбачена родинам із неповнолітніми дітьми. Виплати доступні українцям, які виховують дітей до 18 років, а сума підтримки становить 800 злотих. 1 лютого розпочався прийом заявок на призначення коштів протягом 1 червня 2025 року — 31 травня 2026 року.

Звернення можна оформити різними способами: через мобільний додаток mZUS, портали PUE ZUS або EMP@TIA, онлайн-банкінг. Зауважимо, з 1 червня нарахування 800 злотих прямо залежатиме від навчання дитини у польській школі та реєстрації в Системі Освітньої Інформації (SIO).

Підтримка сиріт у Польщі

В березні 2025 року запровадили нову програму допомоги для осіб, яким надходить пенсія у зв’язку з втратою годувальника від ZUS або KRUS. Виплата у розмірі 654,48 злотих на місяць передбачена для дітей-сиріт з України. Вони зможуть покращити своє матеріальне становище завдяки іншому джерелу доходу.

Суму регулярно переглядатимуть з огляду на зростання вартості життя. Кошти доступні всім одержувачам сімейної допомоги, незалежно від віку і працевлаштування. Для призначення слід подати заяву:

особисто в найближчому відділенні ZUS або KRUS;

поштою;

в електронному вигляді через платформу ePUAP.

Необхідно долучити до звернення документи, які підтверджують право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та статус дитини-сироти.

Програма "Активно на роботі"

Батьки, які хочуть поєднувати виховання дітей з розвитком кар’єри, можуть отримати дотацію на оплату послуг няні. Після декретної відпустки дозволяється скористатися правом на повернення до трудового життя. Фінансова допомога становить максимум 1 500 злотих щомісяця.

Серед важливих умов для призначення підтримки такі:

батьки мають працювати на оплачуваній роботі чи займатися власним бізнесом;

сукупний дохід повинен перевищувати 4 666 злотих брутто на місяць (актуальна мінімальна зарплата в Польщі);

дитині має виповнитися не менше 12 місяців.

Від жовтня 2024 року до березня 2025-го ZUS отримав вже понад 100 000 заявок від зацікавлених громадян.

Адресна (цільова) допомога

Фінансову підтримку можуть отримати люди, які опинилися у складній життєвій ситуації. Кошти дозволяється витратити на купівлю речей першої необхідності, зокрема продуктів харчування, лікарські засоби, пальне, предмети побуту тощо. Серед критеріїв призначення — дохід домогосподарства: не більше 1010 злотих на одну людину та 823 злотих на особу в домогосподарстві з кількох персон.

Стосовно конкретної суми допомоги, то її не існує. Центр соціальної допомоги (MOPS або GOPS) на власний розсуд вирішує, скільки видати заявнику, враховуючи його матеріальне становище, цілі використання, наявність інших видів фінансової підтримки. Кожне звернення розглядається в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, українців у Польщі штрафують на значні суми. Наприклад, дітей до 7 років заборонено залишати без нагляду, це карається фінансовою санкцією. Обов’язково треба облаштувати машину автокріслом для малюків до 150 см, а кататися на велосипеді можна лише з дозволом.

Також ми писали, що працівникам належить чимало виплат у разі звільнення. Не лише зарплата за відпрацьовані дні, але й компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога тощо.