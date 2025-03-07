Финансовая помощь на погребение — какую сумму покрывает государство в марте 2025

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году правительство Украины продолжит оказывать финансовую помощь людям, которые взяли на себя расходы на погребение умершего пенсионера. Сумма компенсации зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия покойного.

В Пенсионном фонде Украины разъяснил, какую именно компенсацию могут получить граждане за организацию погребения в марте 2025 года.

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Как получить деньги на погребение в 2025 году

Для оформления помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и подать следующие документы:

Свидетельство о смерти. Паспорт и идентификационный код заявителя. Банковские реквизиты для зачисления средств. Заявление на получение помощи (заполняется при обращении). Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти.

Денежная помощь перечисляется на банковский счет заявителя. Если его нет, средства можно получить через систему "Швидка копійочка" в отделении Ощадбанка, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Подать заявку можно в любое время после проведения похорон. Срок для обращения не ограничен.

Сколько денег компенсирует государство в 2025 году

Размер выплаты зависит от типа пенсионного обеспечения умершего. Если пенсионер получал выплаты согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими аналогичными законами, компенсация равна сумме двух месячных пенсий, которые он получал на момент смерти.

Если же пенсия была назначена по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", выплата на погребение составляет три месячные пенсии.

Минимальная сумма помощи не может быть меньше 15 140 грн, что в 2025 году соответствует пятикратному размеру прожиточного минимума для трудоспособного населения. Однако, если расходы на погребение покрывались за государственный счет, такая компенсация не предусмотрена.

Ранее мы писали, что прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не соответствуют реальным расходам украинцев, поскольку не учитывают фактическую потребительскую корзину. Это существенно влияет на благосостояние некоторых граждан и эффективность социальных выплат.

Мы также рассказывали, что пособие при потере трудоспособности компенсирует утраченный доход во время больничного. Размер выплат зависит от средней зарплаты работника и его страхового стажа.