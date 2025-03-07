Фінансова допомога на поховання — яку суму покриває держава в березні 2025

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році уряд України продовжить надавати фінансову допомогу людям, які взяли на себе витрати на поховання померлого пенсіонера. Сума компенсації залежить від закону, відповідно до якого була призначена пенсія покійного.

В Пенсійному фонді України роз’яснив, яку саме компенсацію можуть отримати громадяни за організацію поховання в березні 2025 року.

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Як отримати гроші на поховання у 2025 році

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) та подати такі документи:

Свідоцтво про смерть. Паспорт та ідентифікаційний код заявника. Банківські реквізити для зарахування коштів. Заяву на отримання допомоги (заповнюється під час звернення). Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть.

Грошова допомога перераховується на банківський рахунок заявника. Якщо його немає, кошти можна отримати через систему "Швидка копійка" у відділенні Ощадбанку, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Подати заявку можна у будь-який час після проведення поховання. Строк для звернення не обмежений.

Скільки грошей компенсує держава у 2025 році

Розмір виплати залежить від типу пенсійного забезпечення померлого. Якщо пенсіонер отримував виплати згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншими аналогічними законами, компенсація дорівнює сумі двох місячних пенсій, які він отримував на момент смерті.

Якщо ж пенсія була призначена за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплата на поховання становить три місячні пенсії.

Мінімальна сума допомоги не може бути меншою за 15 140 грн, що у 2025 році відповідає п’ятикратному розміру прожиткового мінімуму для працездатного населення. Проте, якщо витрати на поховання покривалися державним коштом, така компенсація не передбачена.

Раніше ми писали, що прожитковий мінімум і мінімальна зарплата в Україні не відповідають реальним витратам українців, оскільки не враховують фактичний споживчий кошик. Це суттєво впливає на добробут деяких громадян та ефективність соціальних виплат.

Ми також розповідали, що допомога при втраті працездатності компенсує втрачений дохід під час лікарняного. Розмір виплат залежить від середньої зарплати працівника та його страхового стажу.