Сезон каштанов 2025 года — почему их скупают и сколько можно заработать

С приходом осени в Украине традиционно начинается сезон заготовки конских каштанов — природного сырья, которое имеет большую ценность для фармацевтической, косметической и других отраслей промышленности.

О том, как украинцы могут заработать на плодах каштана в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько платят за каштаны в 2025 году

В 2025 году пункты приема предлагают за килограмм каштанов от 4 до 6 гривен. Обычно этим занимаются пенсионеры и жители городов, которые собирают плоды во дворах, парках и скверах. Для них это небольшая, но реальная возможность заработать несколько сотен гривен за сезон.

В то же время в розничной продаже килограмм каштанов может стоить до 300 гривен — разница в цене в 200-400 раз. Такой разрыв объясняется сложным процессом переработки и высоким спросом на экологически чистое сырье.

Где используются каштаны и кто на этом зарабатывает

Собранные каштаны скупают заготовители, которые затем продают их перерабатывающим предприятиям в Украине или за границу. Основные покупатели — фармацевтические и косметические компании, изготавливающие из каштанов экстракты и другую продукцию.

Часть украинского сырья экспортируется в Китай, США и страны Европы, где оно пользуется большим спросом. Конские каштаны имеют широкий спектр применения:

в животноводстве — как кормовая добавка;

в промышленности — для производства биотоплива;

в косметологии — как компонент кремов, гелей и мазей;

в фармацевтике — для изготовления средств от варикоза и препаратов для укрепления сосудов.

Наибольшую прибыль получают именно предприятия, занимающиеся переработкой — они создают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

