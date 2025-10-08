Видео
Деньги на каштанах — по чем принимают килограмм плодов в 2025

Деньги на каштанах — по чем принимают килограмм плодов в 2025

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 11:10
Сезон каштанов 2025 года — почему их скупают и сколько можно заработать
Каштаны лежат на земле. Фото: УНИАН

С приходом осени в Украине традиционно начинается сезон заготовки конских каштанов — природного сырья, которое имеет большую ценность для фармацевтической, косметической и других отраслей промышленности.

О том, как украинцы могут заработать на плодах каштана в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько платят за каштаны в 2025 году

В 2025 году пункты приема предлагают за килограмм каштанов от 4 до 6 гривен. Обычно этим занимаются пенсионеры и жители городов, которые собирают плоды во дворах, парках и скверах. Для них это небольшая, но реальная возможность заработать несколько сотен гривен за сезон.

Деньги на каштанах — по чем принимают килограмм плодов в 2025 - фото 1
За сколько принимают каштаны. Фото: Скриншот

В то же время в розничной продаже килограмм каштанов может стоить до 300 гривен — разница в цене  в 200-400 раз. Такой разрыв объясняется сложным процессом переработки и высоким спросом на экологически чистое сырье.

Деньги на каштанах — по чем принимают килограмм плодов в 2025 - фото 2
Стоимость каштанов в 2025 году. Фото: Скриншот
Деньги на каштанах — по чем принимают килограмм плодов в 2025 - фото 3
Стоимость каштанов в 2025 году. Фото: Скриншот


Где используются каштаны и кто на этом зарабатывает

Собранные каштаны скупают заготовители, которые затем продают их перерабатывающим предприятиям в Украине или за границу. Основные покупатели — фармацевтические и косметические компании, изготавливающие из каштанов экстракты и другую продукцию.

Часть украинского сырья экспортируется в Китай, США и страны Европы, где оно пользуется большим спросом. Конские каштаны имеют широкий спектр применения:

  • в животноводстве — как кормовая добавка;
  • в промышленности — для производства биотоплива;
  • в косметологии — как компонент кремов, гелей и мазей;
  • в фармацевтике — для изготовления средств от варикоза и препаратов для укрепления сосудов.

Наибольшую прибыль получают именно предприятия, занимающиеся переработкой — они создают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Ранее мы писали, что картофель — один из главных продуктов в рационе украинцев, входящий в состав множества блюд — от ежедневных до праздничных. Поэтому колебания его стоимости сразу заметны потребителям и часто отражают общую ценовую ситуацию на рынке.

Также мы рассказывали, что в последнее время в Украине наблюдается стабильное подорожание овощей и зелени, что влияет на семейные бюджеты и экономику в целом. В начале октября цены на так называемый "салатный набор" выросли еще ощутимее.

продукты деньги цены каштаны заработок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
