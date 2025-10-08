Сезон каштанів 2025 року — чому їх скуповують та скільки можна заробити

Каштани лежать на землі. Фото: УНІАН

З приходом осені в Україні традиційно починається сезон заготівлі кінських каштанів — природної сировини, яка має велику цінність для фармацевтичної, косметичної та інших галузей промисловості.

Про те, як українці можуть заробити на плодах каштана у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки платять за каштани у 2025 році

У 2025 році пункти приймання пропонують за кілограм каштанів від 4 до 6 гривень. Зазвичай цим займаються пенсіонери та жителі міст, які збирають плоди у дворах, парках і скверах. Для них це невелика, але реальна можливість заробити кількасот гривень за сезон.

За скільки приймають каштани. Фото: Скриншот

Водночас у роздрібному продажі кілограм каштанів може коштувати до 300 гривень — різниця в ціні у 200–400 разів. Такий розрив пояснюється складним процесом переробки та високим попитом на екологічно чисту сировину.

Вартість каштанів у 2025 році. Фото: Скриншот

Вартість каштанів у 2025 році. Фото: Скриншот



Де використовуються каштани та хто на цьому заробляє

Зібрані каштани скуповують заготівельники, які потім продають їх переробним підприємствам в Україні або за кордон. Основні покупці — фармацевтичні та косметичні компанії, що виготовляють із каштанів екстракти та іншу продукцію.

Частина української сировини експортується до Китаю, США та країн Європи, де вона має великий попит. Кінські каштани мають широкий спектр застосування:

у тваринництві — як кормова добавка;

у промисловості — для виробництва біопалива;

у косметології — як компонент кремів, гелів і мазей;

у фармацевтиці — для виготовлення засобів від варикозу та препаратів для зміцнення судин.

Найбільший прибуток отримують саме підприємства, що займаються переробкою — вони створюють продукцію з високою доданою вартістю.

