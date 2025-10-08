Відео
Україна
Відео

Гроші на каштанах — по чому приймають кілограм плодів у 2025

Гроші на каштанах — по чому приймають кілограм плодів у 2025

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:10
Сезон каштанів 2025 року — чому їх скуповують та скільки можна заробити
Каштани лежать на землі. Фото: УНІАН

З приходом осені в Україні традиційно починається сезон заготівлі кінських каштанів — природної сировини, яка має велику цінність для фармацевтичної, косметичної та інших галузей промисловості.

Про те, як українці можуть заробити на плодах каштана у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки платять за каштани у 2025 році

У 2025 році пункти приймання пропонують за кілограм каштанів від 4 до 6 гривень. Зазвичай цим займаються пенсіонери та жителі міст, які збирають плоди у дворах, парках і скверах. Для них це невелика, але реальна можливість заробити кількасот гривень за сезон.

Гроші на каштанах — по чому приймають кілограм плодів у 2025 - фото 1
За скільки приймають каштани. Фото: Скриншот

Водночас у роздрібному продажі кілограм каштанів може коштувати до 300 гривень — різниця в ціні у 200–400 разів. Такий розрив пояснюється складним процесом переробки та високим попитом на екологічно чисту сировину.

Гроші на каштанах — по чому приймають кілограм плодів у 2025 - фото 2
Вартість каштанів у 2025 році. Фото: Скриншот
Гроші на каштанах — по чому приймають кілограм плодів у 2025 - фото 3
Вартість каштанів у 2025 році. Фото: Скриншот


Де використовуються каштани та хто на цьому заробляє

Зібрані каштани скуповують заготівельники, які потім продають їх переробним підприємствам в Україні або за кордон. Основні покупці — фармацевтичні та косметичні компанії, що виготовляють із каштанів екстракти та іншу продукцію. 

Частина української сировини експортується до Китаю, США та країн Європи, де вона має великий попит. Кінські каштани мають широкий спектр застосування:

  • у тваринництві — як кормова добавка;
  • у промисловості — для виробництва біопалива;
  • у косметології — як компонент кремів, гелів і мазей;
  • у фармацевтиці — для виготовлення засобів від варикозу та препаратів для зміцнення судин.

Найбільший прибуток отримують саме підприємства, що займаються переробкою — вони створюють продукцію з високою доданою вартістю.

Раніше ми писали, що картопля — один із головних продуктів у раціоні українців, що входить до складу безлічі страв — від щоденних до святкових. Тому коливання її вартості одразу помітні споживачам і часто відображають загальну цінову ситуацію на ринку.

Також ми розповідали, що останнім часом в Україні спостерігається стабільне подорожчання овочів і зелені, що впливає на сімейні бюджети та економіку загалом. На початку жовтня ціни на так званий "салатний набір" зросли ще відчутніше.

продукти гроші ціни каштани заробіток
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
