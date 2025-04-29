Выплаты ко Дню Независимости в 2025 — кто получит тысячи гривен от государства

Человек держит несколько тысяч гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ко Дню празднованию Независимости Украины правительство приняло решение о поддержке ветеранов и людей, пострадавших от войны. Кабинет Министров определил суммы денежной помощи на 2025 год, которая будет предоставляться различным категориям граждан.

О том, какие выплаты получат некоторые украинцы ко Дню Независимости в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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К празднованию Дня Независимости ветераны и люди, пострадавшие от войны, получат денежную помощь. По информации от Кабинета Министров Украины, граждане, которые получили инвалидностью из-за войны, в 2025 году получат:

І группа — 3 100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети, чьи родители были заключены в лагерях, получат 1 000 грн. Гражданам с выдающимися заслугами перед государством будет предоставлено 3 100 грн.

Для родственников погибших защитников, вдовцы/вдовы погибших участников боевых предусмотрены выплаты в 650 грн. Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан получат 450 грн. Все выше упомянутые выплаты планируют предоставить до 24 августа 2025 года.

Ранее мы писали, что отдельные категории пенсионеров имеют возможность ежемесячно получать дополнительную выплату. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать определенный документ в Пенсионный фонд Украины.

Также мы рассказывали, что военным, которые получили ранения с установлением инвалидности во время службы или защиты страны, государство выплачивает единовременное пособие. Эту выплату можно получить как во время службы, так и после увольнения.