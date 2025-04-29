Виплати до Дня Незалежності у 2025 — хто отримає тисячі гривень від держави

Людина тримає кілька тисяч гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До святкування Дня Незалежності України уряд ухвалив рішення про підтримку ветеранів та людей, постраждалих від війни. Кабінет Міністрів визначив суми грошової допомоги на 2025 рік, яка буде надаватись різним категоріям громадян.

Про те, які виплати отримають деякі українці до Дня Незалежності у 2025 році, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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До святкування Дня Незалежності ветерани та люди, що постраждали від війни, отримають грошову допомогу. За інформацією від Кабінету Міністрів України, громадяни, які отримали інвалідністю через війну, у 2025 році отримають:

І група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти, чиї батьки були ув'язнені в таборах, отримають 1 000 грн. Громадянам з видатними заслугами перед державою буде надано 3 100 грн.

Для родичів загиблих захисників, вдівців/вдів загиблих учасників бойових передбачено виплати у 650 грн. Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів отримають 450 грн. Всі вищезгадані виплати планують надати до 24 серпня 2025 року.

Раніше ми писали, що окремі категорії пенсіонерів мають можливість щомісяця отримувати додаткову виплату. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно подати певний документ до Пенсійного фонду України.

Також ми розповідали, що військовим, які зазнали поранень із встановленням інвалідності під час служби або захисту країни, держава виплачує одноразову допомогу. Цю виплату можна отримати як під час служби, так і після звільнення.