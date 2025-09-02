День рождения гривны — что уникального изобразили на купюрах национальной валюты

Купюра номиналом 100 гривен. Фото: НБУ/Flickr

Ровно 29 лет назад, 2 сентября 1996 года, в Украине началась денежная реформа — карбованцы заменили на гривны. В течение этого времени неоднократно менялся дизайн купюр, а по состоянию на 2025-й в обращении находится уже четвертое поколение банкнот национальной валюты, которое может похвастаться современными элементами защиты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что уникального есть в дизайне украинской гривны.

Чем уникальны гривневые купюры

Все номиналы отражают украинский национальный колорит, потому что украшены стилизованными народными орнаментами, геометрическими узорами, портретами выдающихся фигур, изображениями историко-архитектурных памятников, другими декоративными элементами, которые в совокупности создают уникальный стиль.

На купюрах от 1 до 1000 гривен разместили портреты Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Тараса Шевченко, Леси Украинки, Григория Сковороды и Владимира Вернадского.

Банкноты четвертого поколения. Фото: НБУ

Плюс каждый номинал отличается основным цветом:

1 гривна — желто-синий;

2 гривны — желто-коричневый;

5 гривен — синий;

10 гривен — красный;

20 гривен — зеленый;

50 гривен — фиолетовый;

100 гривен — желто-оливковый;

200 гривен — розовый;

500 гривен — бежевый;

1000 гривен — голубой.

Некоторые банкноты имеют модифицированный дизайн. Например, на номиналах 20, 50, 500 и 1000 грн напечатали патриотический лозунг "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА". Другие нестандартные бумажные деньги содержат стилизованные композиции, в частности фигуры военных, связанные руки за спиной, абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем и тому подобное.

Памятная банкнота "Единство спасает мир". Фото: НБУ

Также в обращении находятся памятные банкноты:

с праздничной айдентикой "30 лет Независимости Украины";

с оригинальным дизайном и надписью "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" (20 гривен);

с официальной символикой к празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды "Мир Сковороды" (500 гривен);

с надписью "160 років від дня народження" и отрывком стихотворения Ивана Франко (20 гривен).

Всего за время существования гривны выпущено четыре поколения украинских банкнот, каждое из которых улучшали более современными защитными элементами. Сначала наличные печатали за рубежом — в Канаде и Великобритании. А сейчас за выпуск отвечает Банкнотно-монетный двор.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк ввел в обращение купюры номиналом 20 гривен с модифицированным дизайном. На обратной стороне бумажных денег (в правой верхней части) напечатали патриотический лозунг "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Также мы писали, что НБУ постепенно изымает из обращения старые банкноты номиналами 50 и 200 грн образца 2003-2007 годов, заменяя их современными. Это должно повысить защиту и качество наличности. Специально обменивать национальную валюту не нужно.