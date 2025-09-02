День народження гривні — що унікального зобразили на купюрах національної валюти

Купюра номіналом 100 гривень. Фото: НБУ/Flickr

Рівно 29 років тому, 2 вересня 1996 року, в Україні розпочалася грошова реформа — карбованці замінили на гривні. Протягом цього часу неодноразово змінювався дизайн купюр, а станом на 2025-й в обігу перебуває вже четверте покоління банкнот національної валюти, яке може похвалитися сучасними елементами захисту.



Чим унікальні гривневі купюри

Всі номінали відображають український національний колорит, бо прикрашені стилізованими народними орнаментами, геометричними візерунками, портретами видатних постатей, зображеннями історико-архітектурних пам'яток, іншими декоративними елементами, які в сукупності створюють унікальний стиль.

На купюрах від 1 до 1000 гривень розмістили портрети Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Франка, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Григорія Сковороди та Володимира Вернадського.

Банкноти четвертого покоління. Фото: НБУ

Плюс кожен номінал відрізняється основним кольором:

1 гривня — жовто-синій;

2 гривні — жовто-коричневий;

5 гривень — синій;

10 гривень — червоний;

20 гривень — зелений;

50 гривень — фіолетовий;

100 гривень — жовто-оливковий;

200 гривень — рожевий;

500 гривень — бежевий;

1000 гривень — блакитний.

Деякі банкноти мають модифікований дизайн. Наприклад, на номіналах 20, 50, 500 і 1000 грн надрукували патріотичне гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Інші нестандартні паперові гроші місять стилізовані композиції, зокрема постаті військових, зв'язані руки за спиною, абрис України, що асоціюється із серцем тощо.

Пам'ятна банкнота "Єдність рятує світ". Фото: НБУ

Також в обігу перебувають пам’ятні банкноти:

зі святковою айдентикою "30 років Незалежності України";

з оригінальним дизайном і написом "ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" (20 гривень);

з офіційною символікою до святкування 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди "Світ Сковороди" (500 гривень);

з написом "160 років від дня народження" та уривком вірша Івана Франка (20 гривень).

Загалом за часи існування гривні випущено чотири покоління українських банкнот, кожне з яких покращували більш сучасними захисними елементами. Спочатку готівку друкували за кордоном — у Канаді та Великій Британії. А нині за випуск відповідає Банкнотно-монетний двір.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк ввів у обіг купюри номіналом 20 гривень з модифікованим дизайном. На зворотному боці паперових грошей (у правій верхній частині) надрукували патріотичне гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Також ми писали, що НБУ поступово вилучає з обігу старі банкноти номіналами 50 і 200 грн зразка 2003-2007 років, замінюючи їх сучасними. Це має підвищити захист і якість готівки. Спеціально обмінювати національну валюту не потрібно.