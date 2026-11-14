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Главная Экономика Государственный пансионат для пожилых людей: кто не платит за проживание

Государственный пансионат для пожилых людей: кто не платит за проживание

Ua ru
14 ноября 2026 16:10
Проживание в доме престарелых: кого туда принимают и сколько это стоит в Украине Pexels
Пенсионерка сидит в кресле. Фото: Pexels

В Украине функционируют так называемые дома гериатрического типа или интернаты для пожилых граждан. Это места совместного проживания пенсионеров, людей с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в уходе и заботе. В зависимости от учреждения допускается размещение за счет средств государственного бюджета. Мы разобрались, сколько придется платить и кого принимают по состоянию на ноябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может проживать в домах для пожилых людей.

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Кого принимают в государственные учреждения

Если речь идет о частном пансионате, то понятно, что единых тарифов нет. Цены могут начинаться от нескольких тысяч гривен в месяц и расти в зависимости от уровня комфорта. Зато с государственными учреждениями ситуация иная — туда принимают далеко не всех желающих.

По состоянию на ноябрь 2026 года приоритет отдается таким категориям лиц:

  • одиноким пенсионерам без трудоспособных родственников, которые по закону обязаны их содержать;
  • гражданам с инвалидностью I-II группы, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании (тоже без трудоспособных детей);
  • пенсионерам, получающим алименты на содержание отца.

При этом нет полного запрета на оформление в государственный пансионат людей, родственники которых способны обеспечивать постоянный уход. Таких украинцев принимают при наличии свободных мест в учреждении и исключительно на платной основе.

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Кто не платит за проживание в пансионате

Согласно информации на портале "Дия", содержание за счет бюджетных средств независимо от дохода человека предусмотрено для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I группы, детей-сирот, а также детей, лишенных родительской опеки (включительно до 23 лет).

Пенсионеры с инвалидностью II и III группы имеют право на размещение в учреждении на безвозмездной основе, если их среднемесячный совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. По состоянию на ноябрь 2026 года речь идет о 5 190 грн.

В то же время пребывание на полном государственном содержании требует удержания большей части пенсионного обеспечения. Житель получает лишь 25% суммы, а остальное идет на оплату стационара. Хотя пенсию за особые заслуги перед Украиной не урезают, а выплачивают в полном объеме.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры имеют право на перерасчет пенсионного обеспечения без учета ежегодной индексации. Но увеличение суммы производится лишь по инициативе самого гражданина. Например, основаниями являются утверждение группы инвалидности или изменение статуса.

Также Новини.LIVE сообщали, что контролирующий орган может допустить ошибку при расчете пенсии. Поэтому не помешает регулярно проверять правильность начисления суммы. Для этого нужно знать свой страховой стаж, коэффициенты заработка и размеры надбавок.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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