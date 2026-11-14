Пенсіонерка сидить у кріслі. Фото: Pexels

В Україні функціонують так звані будинки геріатричного типу чи інтернати для громадян похилого віку. Це місця спільного проживання пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших людей, які потребують догляду і піклування. Залежно від закладу допускається поселення за кошти державного бюджету. Ми розібралися, скільки доведеться платити і кого приймають станом на листопад 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може проживати в будинках для людей похилого віку.

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Кого приймають у державні заклади

Якщо йдеться про приватний пансіонат, то зрозуміло, що єдиних тарифів немає. Ціни можуть починатися від кількох тисяч гривень на місяць і зростати залежно від рівня комфорту. Натомість із державними закладами ситуація інша — туди приймають далеко не всіх охочих.

Станом на листопад 2026 року пріоритет належить таким категоріям осіб:

самотнім пенсіонерам без працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати;

громадянам з інвалідністю I-II групи, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування (також без працездатних дітей);

пенсіонерам, які отримують аліменти на утримання батька.

При цьому немає повної заборони на оформлення у державний пансіонат людей, родичі яких здатні забезпечувати постійний догляд. Таких українців приймають за умови наявності вільних місць у закладі та виключно на платній основі.

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Хто не платить за проживання у пансіонаті

Згідно з інформацією на порталі "Дія", утримання за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу людини передбачене для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю I групи, дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування (включно до 23 років).

Пенсіонери з інвалідністю II та III групи мають право на поселення у закладі на безоплатній основі, якщо їх середньомісячний сукупний дохід не перевищує два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Станом на листопад 2026 року йдеться про 5 190 грн.

Водночас перебування на повному державному утриманні вимагає стягнення більшої частини пенсійного забезпечення. Мешканець отримує лише 25% суми, а решта йде на оплату стаціонару. Хоча пенсію за особливі заслуги перед Україною не урізають, а виплачують повністю.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі пенсіонери мають право на перерахунок пенсійного забезпечення без урахування щорічної індексації. Але збільшення суми проводять лише за ініціативи самого громадянина. Наприклад, підставами є затвердження групи інвалідності чи зміна статусу.

Також Новини.LIVE розповідали, що контролюючий орган може помилитися під час розрахунку пенсії. Тому не завадить регулярно перевіряти правильність нарахування суми. Для цього треба знати свій страховий стаж, коефіцієнти заробітку і розміри надбавок.