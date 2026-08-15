Дом престарелых в Украине: кого могут разместить в государственном учреждении

Женщина с пенсионеркой в помещении. Фото: Pexels

Пенсионеры и лица с инвалидностью могут оформить проживание в государственных пансионатах. Речь идет о специальных домах гериатрического типа или интернатах для пожилых граждан. Поселение возможно как за счет средств государственного бюджета, так и в частных учреждениях. При этом условия существенно различаются. Мы выяснили, кто может поселиться в государственном доме для пенсионеров и людей с инвалидностью по состоянию на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об условиях пребывания в домах престарелых.

Кого можно оформить в государственное учреждение

Пансионаты и дома гериатрического типа принимают не всех желающих. В 2026 году размещение доступно для мужчин и женщин, которые:

являются одинокими пенсионерами без трудоспособных детей или других родственников, обязанных содержать их по закону;

имеют инвалидность I-II группы и по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании (без трудоспособных детей);

являются пожилыми людьми и получают алименты на содержание родителя.

В то же время допускается размещение пенсионеров и лиц с инвалидностью, имеющих трудоспособных родственников, при условии наличия свободных мест в учреждении и только на платной основе.

"За счет бюджетных средств услугу могут получить независимо от дохода получателя социальных услуг дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I группы, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа в возрасте до 23 лет", — говорится на портале "Дія".

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Кто должен платить за проживание

Если пенсионер не является лицом с инвалидностью I группы или лицом с инвалидностью II-III группы, среднемесячный совокупный доход которого составляет менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то проживание в государственном пансионате осуществляется на основе дифференцированной платы.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 1 июня 2020 года № 429. Пожилых людей, проживающих в государственном учреждении на полном содержании, обеспечивают пенсионной выплатой в размере 25%. При этом сокращение суммы не распространяется на пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Перечень документов, необходимых для приема в пансионат, может включать личное заявление гражданина, справку о размере пенсионного обеспечения, справку медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности и медицинскую карту о состоянии здоровья с заключениями о необходимости постороннего ухода.

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