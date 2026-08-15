Будинок для людей похилого віку в Україні: кого можуть поселити в державний заклад

Жінка з пенсіонеркою у приміщенні. Фото: Pexels

Пенсіонери та особи з інвалідністю можуть оформити проживання у державних пансіонатах. Йдеться про спеціальні будинки геріатричного типу або інтернати для громадян похилого віку. Влаштування доступне за кошти державного бюджету і в приватні заклади. При цьому умови суттєво відрізняються. Ми дізналися, хто може поселитися у державному будинку для пенсіонерів та осіб з інвалідністю станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає про умови перебування в будинках для людей похилого віку.

Кого можна оформити у державний заклад

Пансіонати і будинки геріатричного типу приймають не всіх охочих. У 2026 році поселення доступне для чоловіків і жінок, які:

є самотніми пенсіонерами без працездатних дітей або інших родичів, які зобов'язані їх утримувати за законом;

мають інвалідність I-II групи та за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування (без працездатних дітей);

є людьми похилого віку та отримують аліменти на утримання батька за законом.

Водночас допускається поселення пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які мають працездатних родичів, за умови наявності вільних місць у закладі і лише на платній основі.

"За рахунок бюджетних коштів послугу можуть отримати незалежно від доходу отримувача соціальних послуг діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I групи, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років", — йдеться на порталі "Дія".

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Хто повинен платити за проживання

Якщо пенсіонер не є особою з інвалідністю I групи чи особою з інвалідністю II-III групи, середньомісячний сукупний дохід якого становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, то проживання у державному пансіонаті відбувається на основі диференційованої плати.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 1 червня 2020 року № 429. Осіб похилого віку, які мешкають у державному закладі на повному утриманні, забезпечують пенсійною виплатою в розмірі 25%. Водночас скорочення суми не поширюється на пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Перелік документів, необхідних для прийняття в пансіонат, може включати особисту заяву громадянина, довідку про розмір пенсійного забезпечення, довідку медико-соціальної експертної комісії про інвалідність і медичну картку про стан здоров'я з висновками про необхідність стороннього догляду.

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