Главное нововведение сентября — что должны знать украинцы о новых тарифах

Главное нововведение сентября — к каким изменениям готовиться

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 08:20
В сентябре 2025 года украинцам приготовили несколько важных нововведений, которые коснутся наших финансов. Одним из главных изменений является пересмотр тарифов на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Уже с 1 числа придется платить больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что принесет гражданам Украины первый месяц осени.

Читайте также:

Какими будут новые тарифы с 1 сентября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провела заседание 26 августа, на котором согласовала повышение тарифов в большинстве областей. Нововведение коснется только небытовых потребителей, то есть ФЛП, юридических лиц и других бизнесов.

Услуги ряда операторов системы распределения (облэнерго) подорожают ввиду необходимости погасить задолженности перед НЭК "Укрэнерго" и эффективно подготовиться к очередному отопительному сезону. И хотя большинство украинцев не почувствуют на себе изменения, но вырастут расходы бизнеса, что может негативно сказаться на стоимости товаров/услуг.

Диапазон тарифов довольно широк: от минимального роста на 0,6% для Тернопольоблэнерго до максимального показателя 48,6% для Ровнооблэнерго. Стоит заметить, что цены за МВт-ч отличаются в зависимости от класса напряжения. Потребители первого класса тратят меньше ресурса, поэтому для них установили в разы ниже тарифы, чем для второго класса.

Наибольший рост коснулся таких операторов системы распределения (грн/МВт-ч):

  • Ровнооблэнерго (второй класс) — было 1 528,09 грн, станет 2 270,71 грн (+48,6%);
  • Кировоградоблэнерго (второй класс) — было 1 810,04 грн, станет 2 669,9 грн (+47,5%);
  • Черновцыоблэнерго (второй класс) — было 1 676,15 грн, станет 2 391,36 грн (+42,7%);
  • Хмельницкоблэнерго (второй класс) — было 2 213,82 грн, станет 3 109,45 грн (+40,5%);
  • Ровнооблэнерго (первый класс) — было 291,35 грн, станет 379,05 грн (+30,1%);
  • Полтаваоблэнерго (второй класс) — было 1 989,02 грн, станет 2 578,03 грн (+29,6%);
  • ДТЭК Одесские электросети (второй класс) — было 1 972,19 грн, станет 2 546,01 грн (+29,1%).

"Это результат проверок, который позволит стабилизировать финансовое положение и уменьшить долги, накопившиеся, в частности из-за войны, когда были потеряны основные фонды", — отметил на заседании вице-президент Международной торговой палаты Украины по вопросам энергетики Александр Трохимец.

А член правления Укрэнерго Иван Юрик констатировал, что полученные ресурсы будут тратиться на финансирование других участников рынка, чтобы наполнить их ликвидностью. Общая сумма долга компаний перед операторами системы передачи — ориентировочно 20 млрд гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Украина уменьшила импорт электроэнергии до минимума и иногда даже экспортирует излишки в соседние государства. Однако система остается хрупкой из-за постоянных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в сентябре 2025 года. Цена для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн/кВт-час. Кабинет Министров продлил действие специальных обязанностей на рынке до конца октября.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
