Головне нововведення вересня — що мають знати українці про нові тарифи

У вересні 2025 року українцям приготували кілька важливих нововведень, які торкнуться наших фінансів. Однією з головних змін є перегляд тарифів на розподіл електроенергії для непобутових споживачів. Вже з 1 числа доведеться платити більше.

Якими будуть нові тарифи з 1 вересня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), провела засідання 26 серпня, на якому узгодила підвищення тарифів у більшості областей. Нововведення торкнеться лише непобутових споживачів, тобто ФОПів, юридичних осіб та інших бізнесів.

Послуги низки операторів системи розподілу (обленерго) подорожчають з огляду на необхідність погасити заборгованості перед НЕК "Укренерго" та ефективно підготуватися до чергового опалювального сезону. І хоча більшість українців не відчують на собі зміни, але зростуть витрати бізнесу, що може негативно позначитися на вартості товарів/послуг.

Діапазон тарифів доволі широкий: від мінімального зростання на 0,6% для Тернопільобленерго до максимального показника 48,6% для Рівнеобленерго. Варто зауважити, що ціни за МВт-год відрізняються залежно від класу напруги. Споживачі першого класу витрачають менше ресурсу, тому для них встановили в рази нижчі тарифи, ніж для другого класу.

Найбільше зростання торкнулося таких операторів системи розподілу (грн/МВт-год):

Рівнеобленерго (другий клас) — було 1 528,09 грн, стане 2 270,71 грн (+48,6%);

Кіровоградобленерго (другий клас) — було 1 810,04 грн, стане 2 669,9 грн (+47,5%);

Чернівціобленерго (другий клас) — було 1 676,15 грн, стане 2 391,36 грн (+42,7%);

Хмельницькобленерго (другий клас) — було 2 213,82 грн, стане 3 109,45 грн (+40,5%);

Рівнеобленерго (перший клас) — було 291,35 грн, стане 379,05 грн (+30,1%);

Полтаваобленерго (другий клас) — було 1 989,02 грн, стане 2 578,03 грн (+29,6%);

ДТЕК Одеські електромережі (другий клас) — було 1 972,19 грн, стане 2 546,01 грн (+29,1%).

"Це результат перевірок, який дозволить стабілізувати фінансове становище і зменшити борги, що накопичилися, зокрема через війну, коли були втрачені основні фонди", — зазначив на засіданні віцепрезидент Міжнародної торгової палати України з питань енергетики Олександр Трохимець.

А член правління Укренерго Іван Юрик констатував, що отримані ресурси будуть витрачатися на фінансування інших учасників ринку, аби наповнити їх ліквідністю. Загальна сума боргу компаній перед операторами системи передачі — орієнтовно 20 млрд гривень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Україна зменшила імпорт електроенергії до мінімуму та іноді навіть експортує надлишки до сусідніх держав. Водночас система залишається крихкою через постійні атаки росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, скільки українці платитимуть за електроенергію у вересні 2025 року. Ціна для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку до кінця жовтня.